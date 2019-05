Fostul ambasador al României la UE a stat trei ore la coadă, dar nu a putut intra să voteze

Fostul reprezentant permanent al României pe lângă Uniunea Europeană, ambasadorul Mihnea Motoc, scrie cu amărăciune pe Facebook că a stat duminică trei ore la coadă să voteze la alegerile europarlamentare 2019, dar la ora 21:00 secția de votare de la Bruxelles s-a închis când mai avea 10 metri până la intrarea în reprezentanța diplomatică în care a lucrat șapte ani, astfel că, la fel ca alte câteva sute de compatrioți, nu a putut vota.

Mihnea Motoc, ambasador extraordinar şi plenipotenţiar, a fost reprezentant permanent al României pe lângă Uniunea Europeană între 2008 și 2015, iar din noiembrie 2015 până în ianuarie 2017 a fost ministru al apărării în guvernul condus de Dacian Cioloș.

„Mă insultă surpriza celor ce refuză să înțeleagă că o parte mare de Românie trăiește altundeva și că ea poate dori la fel de mult ca cei din țară să își exprime opțiunile”, scrie ambasadorul, care vorbește de „umilința - de nejustificat - a cozilor astronomice” și de „indignarea” de a nu putea să-ți exerciți un drept elementar de vot. El spune că resursele pentru votul din diaspora trebuie gândite pe așteptarea că oamenii vor dori să vină la vot, sugerând astfel că întreaga organizare a votului în străinătate a fost greșită.

Mesajul lui Mihnea Motoc:

„După 3 ore de stat la coadă, orele 21 m-au găsit la zece metri de intrarea în Reprezentanța unde am lucrat 7 ani. Nu am putut vota.

La fel ca mai multe sute de compatrioți.

Aceeași umilință - de nejustificat - a cozilor astronomice, aceeași indignare în fața imposibilității de a-ți exercita dreptul elementar de vot, aceeași strângere de inimă pentru diplomații care muncesc până la epuizare în comisiile de votare.

Mă insultă surpriza celor ce refuză să înțeleagă că o parte mare de Românie trăiește altundeva și că ea poate dori la fel de mult ca cei din țară să își exprime opțiunile.

Resursele pentru votul în exterior nu se pot determina rigid pornind de la prezumția negativă, ci trebuie construite pe așteptarea că oamenii vor dori să vină la vot.

Mobilizarea extraordinară e însă ce contează cel mai mult. Întotdeauna mi s-a demonstrat că greșeala primă în tot ce ține de alegeri e subestimarea sagacității politice colective.

Națiunea are întotdeauna dreptate!”

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Ca de fiecare dată în ultimii ani, românii au votat din nou masiv în diaspora la alegerile europarlamentare 2019 desfășurate duminică, iar votul lor ar putea fi decisiv pentru configurația politică finală a acestui scrutin. Au fost atât de mulţi, încât au aşteptat chiar şi nouă ore la coadă, pentru a ajunge la secţiile de votare. Londra, Roma, Munchen, Copenhaga, Paris, Barcelona sunt doar câteva dintre oraşele în care s-au format cozi kilometrice, cum în unele locuri nu s-au mai văzut niciodată. Şi deşi s-au aşezat la coadă cu mult înaintea închiderii urnelor, mulţi dintre ei nu au apucat să voteze.