Reforma Romsilva continuă, dar cu scandal. Se caută un nou șef al regiei, însă pe lista de candidați apare și un nume controversat, chiar cel care a condus până acum Romsilva și care s-a înscris și el pentru funcția de director general interimar. În timpul mandatului său, la Romsilva au curs bonusurile de pensionare și de performanță, în timp ce regia se confrunta cu pierderi uriașe.

Marius Dan Sîiulescu a fost director interimar general la Romsilva timp de un an și jumătate, perioadă în care a ieșit la suprafață și scandalul bonusurilor de pensionare. Directorul de la Direcția Silvică Arad, Teodor Țigan, este cel care a primit 100.000 euro la pensionare și după care s-a reangajat în regie. Pe vremea aceea, Marius Dan Sîiulescu era director și tot în acea perioadă, fostul ministru al Mediului, Mircea Fechet, spunea că directorul de la Romsilva, Sîiulescu, avea un salariu brut lunar de 44.000 lei, potrivit jurnalistei Digi24 Amalia Dobre.

Acum se află și el pe lista candidaților. Acesta aspiră la scaunul de director general interimar al regiei. Mai sunt alți 16 candidați, de asemenea, directori ai direcțiilor silvice și ocoale silvice din țară. La Ministerul Mediului, luni, se desfășoară o dezbatere publică la care participă peste 300 de participanți. Rămâne de văzut care vor fi concluziile, anunțate de Diana Buzoianu, cea care dorește reorganizarea Romsilva din temelii.

Se pune în discuție reorganizarea regiei. Se va tăia peste 90% din numărul directorilor. Dacă în prezent sunt 41 de direcții silvice în România și 99 de directori - fiecare direcție silvică are câte doi-trei directori - ministrul Diana Buzoianu își dorește să se facă o reorganizare, unde să rămână doar 12 direcții silvice cu 12 directori.

Surse din minister au spus că mâine este ziua când se va alege directorul interimar al regiei.

