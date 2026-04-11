Fostul fotbalist internațional Adrian Ilie, prins băut la volan a doua oară în 3 ani

adrian ilie
Probleme cu legea pentru fostul internațional Adrian Ilie, după ce a fost prins beat la volan. Foto: Captură TV Digi Sport

Adrian Ilie, în vârstă de 51 de ani, a fost prins băut la volan în Vinerea Mare, iar permisul de şofer i-a fost reţinut pentru 90 de zile, informează News.ro.

„Cobra” a fost oprit de un echipaj de poliţie în Poiana Braşov. El avea o alcoolemie de 0,23 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar permisul i-a fost suspendat pentru 90 de zile, aşa cum prevede legea în astfel de situaţii. Informaţiile au fost confirmate pentru GSP de purtătorul de cuvânt al IPJ Braşov, Daniel Zontea.

Fiind sub pragul de 0,80 mg/l, infracţiunea lui Adrian Ilie nu intră în sfera penală, fiind încadrată drept contravenţie şi soldată cu suspendarea permisului pentru cele 90 de zile.

O abatere similară în vara lui 2023 i-a adus lui Adrian Ilie, un an mai târziu, o condamnare la 8 luni de închisoare cu suspendare, cu amânarea aplicării pedepsei. Atunci, „Cobra” a fost depistat cu o alcoolemie de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Atunci i-a fost deschis şi dosar penal, pentru că la Institutul Naţional de Medicină Legală (INML), acolo unde fusese dus de poliţişti, s-a opus recoltării de probe biologice.

 

Vali Moraru, după imaginea cu Mircea Lucescu afișată la FCSB - Oțelul: "Rușinea din fotbalul românesc"
Vali Moraru, după imaginea cu Mircea Lucescu afișată la FCSB - Oțelul: "Rușinea din fotbalul românesc"
