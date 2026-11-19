Gabi Tamaș, fost internațional român, a ajuns din nou la Secția 27 din Capitală, după ce ar fi agresat fizic doi bărbați, care, inițial, nu au depus plângere, însă au făcut-o ulterior, relatează Digi Sport.

Totul s-a întâmplat în noaptea de 17 spre 18 noiembrie, în jurul orei 03:30, pe o stradă din Centrul Vechi al Capitalei. Tamaș ar fi agresat fizic alți doi bărbați, de 33 și, respectiv, 38 de ani.

Întrucât Tamaş a manifestat un comportament recalcitrant, a refuzat relaţionarea şi nu s-a conformat indicaţiilor poliţiştilor, el a fost încătuşat şi dus la o secţie de poliţie. Iniţial, fostul fotbalist a fost amendat cu suma de 2.000 de lei şi a fost lăsat să plece acasă.

Tamaș, reținut 24 de ore. Cele două victime au depus plângere, deși inițial nu au făcut-o

Gabi Tamaș se află la Secția 27 de Poliție din București, după ce cei doi bărbați implicați în altercația din Centrul Vechi au decis să depună plângere penală împotriva sa.

Deși inițial le-au transmis polițiștilor că nu doresc să formuleze plângere, cei doi s-au răzgândit ulterior.

În urma primelor audieri, fostul internațional plecase la Brașov, însă a fost adus din nou în Capitală, în baza unui mandat de aducere.

Potrivit informațiilor obținute de Digi Sport, Gabi Tamaș va fi reținut pentru 24 de ore, la finalul procedurilor de la Secția 27.

Vineri, 20 noiembrie, fostul fotbalist ar urma să fie prezentat în fața instanței, cel mai probabil cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Judecătorul de drepturi și libertăți va decide dacă se impune această măsură sau o altă măsură preventivă.

Comunicatul Poliției Municipiului București, după ce Tamaș a fost încătușat

„La data de 18 noiembrie 2026, în jurul orei 03:30, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 27 Poliție au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la un conflict izbucnit între trei persoane, pe o stradă din Sectorul 3. Polițiștii s-au deplasat de îndată la fața locului, unde au depistat un bărbat, în vârstă de 43 de ani, imediat după ce ar fi agresat fizic alți doi bărbați, în vârstă de 33, respectiv 38 de ani.

Polițiștii au acordat sprijin celor două persoane vătămate, acestea comunicând că nu doresc să formuleze plângere penală, la acel moment, cu privire la eveniment și, totodată, refuzând transportul la o unitate medicală. Întrucât, la fața locului, bărbatul de 43 de ani a manifestat un comportament recalcitrant, a refuzat relaționarea și nu s-a conformat indicațiilor polițiștilor, acesta a fost încătușat, cu respectarea dispozițiilor legale și a fost condus la sediul subunității de poliție în vederea luării măsurilor legale.

Totodată, la sediul secției a fost solicitat și un echipaj medical, având în vedere faptul că bărbatul în cauză prezenta o echimoză la nivelul feței, însă acesta a refuzat transportul la spital. Ulterior, bărbatul în vârstă de 43 de ani a fost sancționat contravențional cu 2.000 de lei, conform Legii 61/1991 Republicată, pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice.

Cercetările sunt continuate, din oficiu, de polițiștii Secției 27 Poliție, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, sub aspectul săvârșirii infracțiunii lovire sau alte violențe” se arată în comunicatul emis de Poliția Municipiului București.

Editor : Liviu Cojan