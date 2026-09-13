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Video Fostul luptător K1 Anatoli „Tolea” Ciumac, reținut după o bătaie în Centrul Vechi. Victima a refuzat să depună plângere

Data publicării:
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Fostul luptător K1 Anatoli „Tolea” Ciumac a fost reținut pentru 24 de ore, după un scandal izbucnit în fața unui local din Centrul Vechi al Capitalei. Foto: Poliția Capitalei
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Fostul luptător K1 Anatoli „Tolea” Ciumac a fost reținut pentru 24 de ore după o bătaie izbucnită în fața unui local din Centrul Vechi al Capitalei. Potrivit Poliției, cei doi bărbați s-ar fi agresat reciproc inițial, însă conflictul a escaladat. Persoana vătămată a refuzat să depună plângere.

Fostul luptător K1 Anatoli Ciumac, cunoscut drept Tolea, a fost reținut după o bătaie care a avut loc în fața unui local de pe strada Lipscani, în Centrul Vechi al Capitalei.

Polițiștii Secției 27 s-au sesizat din oficiu la 12 septembrie 2026, după apariția în spațiul public a unor imagini în care doi bărbați pot fi văzuți în timp ce se agresează fizic.

Primele verificări au arătat că între cei doi bărbați ar fi avut loc inițial o agresiune reciprocă. Conflictul ar fi escaladat ulterior, iar unul dintre ei ar fi continuat să-l lovească în mod repetat pe celălalt, potrivit unui comunicat al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.

În urma verificărilor, polițiștii i-au identificat atât pe bărbatul bănuit de comiterea agresiunii, cât și pe cel considerat persoană vătămată. Cei doi au fost duși la sediul Secției 27 pentru audieri și pentru efectuarea procedurilor legale.

În timpul audierilor, persoana vătămată a declarat că nu dorește să formuleze plângere.

Bărbatul bănuit de agresiune a fost reținut pentru 24 de ore pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. Acesta urmează să fie prezentat magistraților, cu propunerea legală corespunzătoare.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Secției 27, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

Editor : Ș.A.

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