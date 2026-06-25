Fostul ministru Bogdan Ivan, implicat într-un accident rutier în Bistriţa Data actualizării: 25.06.2026 21:18 Data publicării: 25.06.2026 21:17 Bogdan Ivan. Foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google Fostul ministru social-democrat Bogdan Ivan ar fi fost implicat, joi seară, într-un accident rutier produs în municipiul Bistriţa. Potrivit www.bistriteanul.ro, Bogdan Ivan s-ar fi aflat, joi, la volanul unui autoturism şi ar fi fost implicat într-un accident rutier în aprolierea Primăriei Bistriţa.Se pare că în maşină se afla şi soţia politicianului, fără ca cineva să fie rănit.Ivan ar fi intrat cu maşina într-un autobuz, care circula regulamentar.Deocamdată, nu au fost transmise informaţii oficiale cu privire la incident. Editor : Liviu Cojan Etichete: accident bistrita fost ministru bogdan ivan Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și... 2 „Epurări” în PNL: Liderii de filiale din tabăra Veștea și-au pierdut funcțiile. Fostul... 3 Măsurile anunțate de Grecia împotriva peștelui-iepure, după ce 148 de oameni au fost... 4 El Nino este tot mai aproape. Ce a detectat NASA în Oceanul Pacific: „Va fi mai puternic... 5 Ambasadorul României la Moscova a fost convocat la sediul MAE rus. Zaharova a anunțat...