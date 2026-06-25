Fostul ministru Bogdan Ivan, implicat într-un accident rutier în Bistriţa

Fostul ministru social-democrat Bogdan Ivan ar fi fost implicat, joi seară, într-un accident rutier produs în municipiul Bistriţa.

Potrivit www.bistriteanul.ro, Bogdan Ivan s-ar fi aflat, joi, la volanul unui autoturism şi ar fi fost implicat într-un accident rutier în aprolierea Primăriei Bistriţa.

Se pare că în maşină se afla şi soţia politicianului, fără ca cineva să fie rănit.

Ivan ar fi intrat cu maşina într-un autobuz, care circula regulamentar.

Deocamdată, nu au fost transmise informaţii oficiale cu privire la incident.

Editor : Liviu Cojan