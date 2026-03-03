Live TV

Exclusiv Fostul număr doi din serviciul de informații al R.Moldova, spionaj prin „căsuțe draft”: Cum comunica Bălan cu ofițerii KGB din Belarus

Foto: Shutterstock
Comunicare prin „draft", o metodă veche, adaptată digital Contul de email șters din Belarus, după arestarea spionului moldovean Telefon în geantă Faraday și fișiere criptate cu VeraCrypt Rapoarte în rusă, o întâlnire la Budapesta și o redactare de informații Trimis în judecată pentru divulgarea secretului care periclitează securitatea națională

Metode clasice de spionaj adaptate erei digitale, un telefon ascuns într-o geantă Faraday și rapoarte scrise în rusă după o întâlnire la Budapesta. Sunt detaliile care conturează dosarul fostului director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova, Alexandru Bălan, acuzat că spiona România.

Fostul adjunct al conducerii SIS Moldova se afla în legătură operativă cu ofițerul KGB Belarus Uladzimir (Vladimir) Varazhbitau (Vorozhbitov), potrivit informațiilor din dosar. Agentul bielorus era susținut de alți trei ofițeri KGB și fusese implicat anterior în dirijarea unui alt spion, Uladzislau Nadzeika, activ pe teritoriul Poloniei.

Comunicare prin „draft", o metodă veche, adaptată digital

Metoda de comunicare aleasă de Balan cu ofițerii bieloruși nu este nouă în lumea serviciilor secrete, dar rămâne eficientă tocmai prin simplitatea ei: în loc să trimită mesaje electronice, care pot fi interceptate în tranzit, persoanele implicate accesau în comun același cont de email și redactau mesaje în folderul „Drafts", fără să le expedieze propriu-zis.

Sursele judiciare spun că mesajele rămâneau stocate în contul comun, erau vizibile ambelor părți, dar fără să tranziteze rețeaua de email. Această tehnică, utilizată de ani buni de structuri de spionaj din întreaga lume, complică semnificativ munca anchetatorilor.

Contul de email șters din Belarus, după arestarea spionului moldovean

Unul dintre conturile de email ale lui Bălan, alvlapow@gmail.com, a fost accesat și șters de la o adresă IP din Belarus, potrivit surselor judiciare. Asta s-a întâmplat la scurt timp după ce autoritățile române l-au reținut pe spionul moldovean, iar identitatea lui a devenit publică.

Atunci au apărut în presă informații despre cercetarea lui pentru divulgarea de secrete de stat către KGB Belarus. Potrivit surselor citate, gestul arată că cineva din Belarus monitoriza atent situația și a acționat rapid ca să elimine eventualele urme. 

Telefon în geantă Faraday și fișiere criptate cu VeraCrypt

Sursele judiciare menționează că același cont de email folosit de Bălan era conectat la un telefon de tip Blackview, descoperit în timpul percheziției la domiciliul său. Dispozitivul era ascuns într-o geantă Faraday (echipament care blochează semnalele electromagnetice și împiedică accesarea de la distanță a aparatelor electronice puse în interior).

În aceeași geantă mai era și un memory stick Kingston de 32 GB, folosit în procesul de criptare a unor fișiere cu aplicația VeraCrypt (software open-source de criptare, considerat printre cele mai sigure instrumente disponibile publicului larg, frecvent menționat în contexte de securitate operațională).

Rapoarte în rusă, o întâlnire la Budapesta și o redactare de informații

Poate cel mai important detaliu din dosarul de acuzare deschis pentru Alexandru Bălan este că în folderul „Drafts" al unui alt cont de email s-au găsit o serie de mesaje redactate în limba rusă, în iulie 2025, au mai subliniat surse judiciare. 

Acestea au apărut după o întâlnire din aprilie același an, la Budapesta, la Nova City Apartments, între Bălan și ofițerii KGB Belarus.

După excursia în capitala Ungariei, a scris mesajele sub forma unor rapoarte informative tipice, făcute în urma contactării unor surse de informații.

Cu alte cuvinte, un fost înalt funcționar al serviciilor de informații moldovene raporta sistematic, în formă scrisă, unor ofițeri de informații ai Belarusului.

Dosarul lui Alexandru Bălan ridică întrebări grave despre vulnerabilitățile structurale ale serviciilor de informații din Republica Moldova și despre amploarea penetrării acestora de către servicii ostile.

Trimis în judecată pentru divulgarea secretului care periclitează securitatea națională

Alexandru Bălan a fost trimis în judecată la finalul săptămânii trecute, fiind acuzat oficial de tentativă la trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în formă continuată, și divulgarea secretului care periclitează securitatea națională.

Dosarul instrumentat de DIICOT se va judeca la Curtea de Apel București.

La momentul reținerii lui, în septembrie 2025, surse Digi24.ro subliniau că Alexandru Bălan ar fi ajuns adjunct al șefului SIS în 2016, cu ajutorul lui Vladimir Plahotniuc.

