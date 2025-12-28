Live TV

Fostul preşedinte al Curţii, Augustin Zegrean, despre actuala deciziea CCR: „Duminica nu se judecă nicăieri în lume”

Fostul președinte al CCR Augustin Zegrean. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Fostul preşedinte al Curţii Constituţionale Augustin Zegrean a declarat, după ce CCR a amânat pentru a doua oară decizia privind legea de modificare a pensiilor magistraţilor, că bănuia că în şedinţa de duminică nu se va întâmpla nimic. „Duminica nu se judecă nicăieri în lume. (...) Lucrurile sunt complicate că nu reuşesc să facă cvorum”, a comentat el.

„Nu ştiu ce s-a întâmplat acolo. Nu mai suntem la primul termen, acolo dacă erau şase în sală, puteau decide. Dacă mâine lipseşte unul, nu pot să judece. Nu am de unde să ştiu. Bănuiam că în şedinţa de astăzi nu se va întâmpla nimic. Duminica nu se judecă nicăieri în lume. Nu mă aşteptam să dea nicio decizie astăzi. Lucrurile sunt complicate că nu reuşesc să facă cvorum”, afirmă Zeghrean la Antena 3.

El a remarcat că, în componenţa de acum a Curţii, durează mult dezbaterile.

„Sigur nu se întâmplă lucrul care s-a vehiculat ca legea să intre în vigoare de la 1 ianuarie. Nu ştiu de ce era important ca la 1 ianuarie să intre în vigoare. Legea bugetului nu este făcută. Legea bugetului va ieşi în martie, aprilie. Se grăbesc degeaba”, a conchis Augustin Zegrean.

Conform Digi 24, cei 4 judecători din CCR susţinuţi de PSD au ieşit din şedinţă şi nu s-au mai întors. Curtea are 9 membrie şi este nevoie de minimum 6 judecători în sală pentru a se pronunţa.

Curtea Constituţională a amânat pentru luni decizia referitoare Legea pensiilor magistraţilor, care modifică modul în care este stabilit cuantumul pensiei, precum şi condiţiile de pensionare. Aceasta este a doua amânare a deciziei.

 

