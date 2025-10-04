Fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu a fost reţinut lângă aeroportul din Salonic, au declarat surse judiciare. Decizia privind transferul în România urmează să fie luată de instanţa din Grecia.

În momentul de față, Sorin Oprescu se află în custodia poliției. El a fost reținut de oamenii legii eleni, după ce România a formulat o nouă cerere de extrădare, relatează Valentin Stan, jurnalist Digi24.

Sorin Oprescu a fost condamnat la 10 ani și 8 luni de închisoare pentru fapte de corupție, însă el nu și-a ispășit pedeapsa, deoarece a fugit în Grecia.

În urmă cu trei ani, el a mai fost prins de poliția elenă, însă atunci instanța din Grecia a refuzat extrădarea.

Acum, România a formulat o nouă astfel de solicitare, iar procedura va fi repetată. Nu știm dacă Sorin Oprescu va aștepta decizia acestei cereri de extrădare în libertate sau în spatele gratiilor.

În 2022, el a fost arestat o perioadă de timp, însă a fost ulterior eliberat.

„În urma cooperării poliţieneşti internaţionale dintre Poliţia Capitalei – Serviciul Investigaţii Criminale Central, Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională (IGPR) şi autorităţile din Grecia, în cursul zilei de astăzi, 4 octombrie 2025, a fost localizat şi reţinut un bărbat în vârstă de 73 de ani, în proximitatea aeroportului din Salonic, Grecia. Pe numele acestuia a fost emis un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea, la data de 13 mai 2022, de către Tribunalul Bucureşti. Persoana în cauză a fost condamnată la 10 ani şi 8 luni de închisoare pentru comiterea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, luare de mită şi spălare a banilor”, anunţă Poliţia Capitalei.

La momentul emiterii mandatului, faţă de bărbat a fost dispusă urmărirea la nivel naţional şi internaţional.

”Reiterăm faptul că la data emiterii mandatului, faţă de cel în cauză a fost dispusă urmărirea naţională şi internaţională. Bărbatul a fost arestat în Grecia la data de 17 mai 2022, însă, la acel moment, autorităţile elene au refuzat predarea acestuia în România. Ulterior, au fost reluate procedurile legale în vederea aducerii în ţară a persoanei condamnate, pentru executarea pedepsei privative de libertate”, menţionează Poliţia Capitalei, subliniind că, în cadrul activităţilor de localizare, poliţiştii Serviciului Investigaţii Criminale Central – DGPMB au desfăşurat activităţi investigativ-operative complexe, în colaborare cu Biroul Sirene România.

Sub coordonarea directă a unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, a fost organizată o acţiune comună, în colaborare cu omologii eleni, pentru depistarea lui Oprescu.

În prezent, pe teritoriul Greciei se desfăşoară procedurile legale pentru punerea în aplicare a mandatului european de arestare, urmând ca, în funcţie de decizia autorităţilor judiciare elene, persoana să fie predată autorităţilor române.

Condamnat definitiv în 2022

Sorin Oprescu a fost condamnat definitiv, în 13 mai 2022, la zece ani şi opt luni de închisoare, într-un dosar în care este acuzat de mai multe fapte de corupţie, după ce a primit 25.000 de euro la locuinţa sa din Ciolpani, de la Bogdan Popa, fost şef al Administraţiei Cimitirelor, care la rândul său este acuzat că a constituit un grup infracţional organizat, la care au aderat ulterior şi ceilalţi inculpaţi din dosar, şi care avea ca scop săvârşirea de infracţiuni de corupţie, mai precis dare şi luare de mită, din sume provenite din bugetul municipiului Bucureşti.

La finalul anului 2013, grupul ar fi fost condus de Sorin Oprescu.

În aceeaşi zi, Sorin Oprescu a fost dat în urmărire, fiind reţinut în Grecia în 17 mai.

În 31 mai, Oprescu a fost eliberat pe cauţiune, iar Curtea de Apel din Atena a respins cererea României de extrădare a sa.

