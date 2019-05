Fostul principe Nicolae: Nicoleta Cîrjan a acceptat să facă testul de paternitate, sunt tatăl copilului ei

Fostul principe al României, Nicolae, a anunțat că este pozitiv rezultatul testului de paternitate cu privire la copilul Nicoletei Cîrjan, o tânără cu care a avut o relaţie de concubinaj. "Rezultatul a fost pozitiv, reieşind ca sunt tatăl copilului ei", a scris fostul principe.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Nicoleta Cârjan a acceptat să facă testul de paternitate, iar rezultatul a fost pozitiv. Nicolae a făcut public rezultatul, deși este însurat, de anul trecut. El a menţionat însă şi-a asumat responsabilitatea legală faţă de acesta.

"În urma insistențelor mele de a face testul privind stabilirea paternității presupusului meu copil, doamna Nicoleta Cîrjan a acceptat realizarea acestuia. Rezultatul a fost pozitiv, reiesind ca sunt tatăl copilului ei. Având în vedere contextul în care acest copil a venit pe lume, faptul că nu am avut o relație cu mama acestuia, mi-am asumat responsabilitatea legala fața de acesta. Din rațiuni care țin de protejarea intereselor superioare ale copilului, consider ca orice aspect legat de viata acestuia este de natura strict privata. Din dorința expresa de a proteja copilul și pentru a nu-l supune niciunui risc mediatic sau de bullying am decis să incetez orice alte comentarii pe marginea acestui subiect", a scris pe Facebook fostul principe.

În 2015, Regele Mihai i-a retras titlul de "principe al României" nepotului său Nicolae şi a decis să îl excludă din succesiunea la Coroana României. Deşi oficial nu a fost explicat motivul acestei decizii, în spaţiul public au apărut informaţii că aceasta era legată de o presupusă relaţie a nepotului său Nicolae cu o tânără pe nume Nicoleta Cîrjan, pe care ar fi lăsat-o însărcinată.

La rândul său, Nicholas Michael de Roumanie Medforth-Mills a transmis un mesaj în care a precizat că respectă decizia bunicului său, "cu multă durere în suflet".

"Duminică, 1 august 2015, Majestatea Sa Regele Mihai I, bunicul meu, a luat decizia de a-mi retrage titlul de Principe al României şi locul în Linia de Succesiune la Coroana României. Această decizie, pe care mi-o asum, vine în urma unei perioade în care am reflectat la viitorul ţării şi Casei noastre, precum şi la rolul pe care eu îl pot avea în propăşirea lor. Poziţia de Principe al României şi prezenţa în Linia de Succesiune la Coroana României impun un mod de a-mi conduce viaţa pe care găsesc dificil să îl accept. De aceea, cu multă durere în suflet, consider că decizia Majestăţii Sale Regelui este binevenită pentru mine. Voi căuta, în viitor, să-mi servesc idealurile şi principiile în alt mod", se arată în comunicatul transmis de Casa Regală.

Ulterior, într-un comunicat de presă, el explica faptul că a fost anunţat de Nicoleta Cîrjan că ar fi tatăl copilului ei, că a cerut un test de paternitate la Institutul de Medicină Legală, dar că s-a lovit de un refuz.