FOTO. Brânza de vaci care expiră pe 30 februarie

O femeie din Eforie Sud care a mers la cumpărături a avut surpriza, când a verificat termenul de valabilitate pe o cutie de brânză de vaci, să descopere că expiră pe 30 februarie 2018.

Foto: Lucia Sărăcilă

Brânza de vaci provine de la un mic producător din județul Constanța, care, din motive încă neștiute, a printat pe ambalaj că produsul expiră pe 30 februarie 2018.

„Totul este posibil în România! Luna februarie în anul 2018 este de 30 zile? Vă rog să analizati această cutie de brânză și termenul de valabilitate. Am cumpărat-o din Eforie Nord”, a scris femeia pe Facebook.

Luna februarie este cea mai scurtă din an, cu doar 28 de zile. În anii bisecții, februarie are 29 de zile, pentru a păstra anul calendaristic sincronizat cu anul astronomic. Următorul an bisect este 2020.

