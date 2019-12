FOTO: O pictură veche de 200 de ani a fost distrusă pentru o centrală termică

Scandal de proporții la Târgu Jiu, unde o biserică veche de două secole a fost găurită pentru a fi introdus un coș de evacuare de la centrala termică.

Lăcașul de cult este monument istoric, iar această lucrare s-ar fi făcut fără avizul celor de Direcția Județeană pentru Cultură.

Fotografia a fost postată pe internet de enoriaşi și a stârnit un val de critici.

„Biserica Sfântul Nicolae din Târgu-Jiu - Ctitorie de la 1795 a protopopului Andrei Schevofilax şi soţiei sale Maria, a pitarului Grigorie Crăsnaru şi a Stancăi slugereasa Crăsnaru, soţia slugerului Gheorghe Crăsnaru a fost terminată în anul 1813, după cum reiese din pomelnicul semnat la 1814 de Dionisie Eclesiarhul. Pictura interioară a fost făcută la 1812 de diaconul Mihai din Târgu-Jiu, Anghel vopsitorul şi de Ion. Și cică de ce sunt eu trist”, a scris bărbatul care a postat fotografia.

Au văzut imaginea și cei care se ocupă de patrimoniul cultural al județului Gorj și au anunțat că vor merge la fața locului să vadă cum a fost distrusă pictura veche de 200 de ani și cine se face responsabil de acest lucru.

Preotul, în schimb, spune că centrala este montată de 12 ani, iar în biserică au fost renovări de curând.

„Centrala este montată de 12 ani, nu e nimic nou. Este în starea în care eu, cel puțin, am găsit-o când am fost transferat aici. Așa am găsit-o. Sunt 12 ani de atunci. Pictura a fost restaurată cu centrala pe perete. A fost restaurată de restauratori profesioniști, avizați de Ministerul Culturii și Cultelor, de Direcția de Patrimoniu Bisericesc. Biserica a fost restaurată în urmă cu aproximativ patru ani, lucrările au durat doi ani”, a spus preotul Popescu, de la Biserica Sfântul Nicolae.

Șeful Direcției Județene pentru Cultură Gorj, Pompiliu Ciolacu, a spus la Digi24 că a dispus un control la Biserica Sfântul Nicolae.

„În urma cercetărilor să aflăm cum s-a întâmplat acest lucru, când, cine și în baza a ce s-a dispus acest lucru. Probabil că vom dispune și o expertiză tehnică pentru a vedea dacă acest proces este reversibil, adică dacă putem corecta acest lucru și putem găsi o altă locație pentru respectiva centrală”, a spus el.

