Fotografia unei tinere la proteste, transformată în simbol al „comportamentului antisocial” pe pliantele Jandarmeriei

O tânără din București a devenit, fără acordul ei, imaginea „comportamentului antisocial” pe mai multe pliante distribuite în Bistrița de Jandarmerie. Tânăra a relatat, pe pagina sa de Facebook, cum a ajuns să afle că Jandarmeria din Bistrița se foloseste ilegal de fotografia ei pentru a ilustra astfel de fapte.

„Am fost șocată când un amic din Bistrița mi-a trimis fotografiile cu fly-erele cu poza mea distribuite prin oraș de Jandarmeria Bistrița într-un pliant pentru "Prevenirea faptelor antisociale pe timpul adunarilor publice".

Nu-mi doresc ca imaginea mea să fie utilizată în campaniile jandarmeriei în contextul ilustrării faptelor antisociale. Nu mi se pare deloc în regula ca un om cu o portavoce să devina un simbol al faptelor antisociale la adunările publice.

Toți cei care mă cunoașteți și m-ați văzut protestând în ultimii ani stiți că nu am instigat niciodată la încălcarea legii, la violența și nu am manifestat un comportament sau limbaj necorespunzator vis'a'vis de forțele de ordine. Am protestat mereu pașnic, singura diferență dintre mine și alte zeci de mii de protestatari fiind că am avut o portavoce prin care încercam sa anim oamenii și să dau din energia mea mulțimii.

Dacă aveți mai multe cunoștințe în drept ca mine și puteți să vă dați seama dacă publicarea și distribuirea fotografiei mele în contextul acesta constituie o încalcare a Legii drepturilor de autor sau a dreptului la imagine reglementat prin Codul Civil, vă rog mult, dați-mi un semn”, scrie Andreea pe pagina sa de Facebook.

Într-un caz similar în care fotografia unui român ar fi fost folosită pe pachetele de țigări din Uniunea Europeană, fără acordul familiei, avocatul care se ocupa de caz susţinea că pagubele morale ar putea fi de milioane de euro dacă se dovedeşte că imaginile sunt într-adevăr ale bărbatului şi au fost folosite fără acord.