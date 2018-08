Fotografie cu Ion Antonescu şi un citat "potrivit", pe contul de Facebook al purtătorului de cuvânt al Poliţiei Rutiere

Purtătorul de cuvânt al Poliţiei Rutiere, Ovidiu Munteanu, a încărcat pe pagina personală de Facebook o fotografie cu mareşalul Ion Antonescu, însoţită de un citat: "Istoria nu va uita pe vinovaţi şi vinovaţi suntem cu toţii: unii pentru că am tăcut. alţii, pentru că am greşit. Cu, toţii pentru că am suportat".

Sursa: Captură Facebook

Imaginea cu Ion Antonescu de pe pagina de Facebook a lui Ovidiu Munteanu, sesizată şi de jurnalistul Geărge Lăcătuş, datează din august 2017 şi apare la secţiunea "Cover Photos" (link AICI). Având în vedere inclusiv calitatea sa oficială, de purtător de cuvânt al unei instituţii a statului român, gestul lui Munteanu este cu atât mai surprinzător cu cât poziţia României, ca şi legislaţia adoptată de ţara noastră sancţionează cultul făcut unor asemenea persoane.

"Tragedia evreilor din România şi a romilor este, spre deosebire de tragedia evreilor din Europa, în responsabilitatea Guvernului Antonescu din perioada anilor '40", declara, la un moment dat, Alexandru Florian, directorul Institutului Elie Wiesel.

Totodată, potrivit acestuia, "pentru toată legislaţia antisemită, rasială care s-a promulgat în România între septembrie 1940 şi august 1944 este responsabil în integralitate conducătorul statului, Ion Antonescu, şi guvernele pe care le-a condus în acea perioadă. Toate acele decrete-lege sunt semnate fie de un ministru de resort şi sunt contrasemnate de viceprim-ministrul Mihai Antonescu şi de şeful statului, Ion Antonescu. De asemenea, pentru toate organizările privind acţiunile de deportare, exterminare a evreilor şi romilor din România, responsabilitatea revine în integralitate mareşalului Ion Antonescu şi guvernelor pe care le-a condus. Nu există documente istorice de arhivă, nu s-au găsit, în care să se observe implicarea sau responsabilitatea Regelui Mihai".

În România, se pedepseşte, printr-o lege promulgată în 2015, negarea Holocaustului, ca şi "cultul persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii au doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenefobe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani şi interzicerea unor drepturi. Negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a holocaustului ori a efectelor acestuia, a genocidului, a crimelor contra umanităţii şi a crimelor de război, se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă".

"Steluţele" de pe Facebook

Ovidiu Munteanu a ieşit în evidenţă în ultimele zile, pe fondul scandalului legat de modul în care Poliţia Rutieră a gestionat cazul românului care şi-a înmatriculat maşina personală cu plăcuţe inscripţionate cu un mesaj obscen anti-PSD.

În condiţiile în care numeroase persoane au criticat instituţia pe care o reprezintă Munteanu inclusiv pe pagina de Facebook a acesteia, purtătorul de cuvânt a avut o replică acidă pentru aceşti critici: "Pentru toţi care jigniţi şi urâţi Poliţia Română, vă rog ca data viitoare când aveţi probleme să apelaţi la oricine altcineva, nu la poliţie. Când vă fură bunurile, când vă agresează pe stradă, la accidente rutiere, vă rog să apelaţi la vecini, la popi, la rude, dar nu la poliţie.".

