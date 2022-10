E luni, 17 octombrie 2022. Suntem în București, în prima parte a unei superbe zile de toamnă, cu 22-23 de grade, fără niciun nor pe cer. Lăsăm să treacă aglomerația dimineții, când părinții își lasă copiii la școli sau grădinițe în drumul lor spre birouri. Începe o nouă săptămână de muncă, după două zile libere la fel de însorite. E poate cel mai bun moment să întâlnim, la lucru, entuziasmul drumarilor din capitala României. Astfel că plecăm într-un tur șantierelor de pe șoselele din București.

Prima oprire: pasajul Lujerului. 6-7 muncitori se odihnesc pe bordurile de la intrarea în pasajul Lujerului, dinspre Plaza Mall. În interiorul pasajului, un singur muncitor lucra la montarea unor panouri. Ceilalți se odihneau. Mergem mai departe: Piața Moghioroș. De câțiva ani se tot muncește acolo la amenajarea șoselelor din jurul stațiilor de metrou și de metrou ușor din imediata apropiere. O parte a muncitorilor din zonă se odihneau la umbra intrării de la metrou, iar alții țineau niște lopeți în mână. Foarte, foarte multe utilaje în zonă, dar entuziasm aproape deloc. Mai departe, Piața Valea Ialomiței.

Un buldoexcavator părea că are treabă cu un spațiu destul de mare în zonă, dar șoferul de pe utilaj era deja obosit. Am stat prin zonă mai bine de 30 de minute și nu am văzut - cu excepția omului de pe buldoexcavator, care stătea picior peste picior și se uita pe telefon - niciun alt muncitor. Pe spațiul verde dinspre Ghencea, șase-șapte femei plantau flori. Se muncea acolo, semn că la trandafiri și panseluțe stăm bine.

Un șantier foarte mare și părăsit am găsit și în Prelungirea Ghencea, acolo unde un anunț de la Compania Municipală Trustul de Clădiri Metropolitane București SA ne spune că “ne cerem scuze pentru disconfortul creat”. Utilajele erau părăsite și doar pe un segment mic de trotuar din zona Aleea Valea Călugărească erau câțiva muncitori care lucrau.

Ultima oprire: pasajul Domnești de pe șoseaua de centură. Un șantier aproape părăsit. Luni, la orele prânzului, doar câțiva angajați de la firma Omnia Via Signa amplasau niște panouri de circulație, iar alți câțiva muncitori loveau cu ciocanele în viitoarele parapete metalice. În rest, cozi uriașe pe ambele sensuri ale șoselei de centură.