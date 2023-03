Fotovoltaice cu buletinul. Modificări importante la programul „Casa Verde”

Modificări la programul guvernamental Casa Verde. Anul acesta, și bisericile vor putea accesa fondurile statului iar oamenii își pot instala panourile fotovoltaice doar la adresa din buletin. Mai mult de atât, și instalatorii au mai multe obligații: o garanție și o preanaliză a documentelor. În paralel, se anunță un nou program verde care ar urma să aibă o finanțare mai mare și să fie complet automatizat.

Facturile usturătoare la gaze și curent au împins o biserică din județul Botoșani către energia verde. Cu o investiție de 90.000 de lei, parohia din Bucecea și-a instalat 37 de panouri fotovoltaice.

Ioan Cojocaru, preot paroh: Ne-am gândit de unde să luăm fonduri, că sunt enorm de mulți bani. Am vorbit și cu primarul și ne-au dăruit și ei 25 de mii de lei, și până la 90 de mii am strâns de la parohie, de la oameni, și așa, usurel, anul acesta pe 15 martie am devenit prosumatori.

De anul acesta și bisericile au fost incluse în programul Casa Verde prin care vor primi o finanțare de 20.000 de lei pentru instalarea panourilor fotovoltaice. Nu este singura modificare adusă programului. Cei care se vor înscrie își vor putea monta panourile doar la adresa din buletin.

Tanczos Barna: Câteodată apar nemulțumiri, dar avem 3 milioane de case în România, intabulate, și fondurile sunt suficiente pentru maxim 150 de mii anul acesta. Vor fi sute de mii de cereri care vor îndeplini această condiție.

Dan Tudose, reprezentant firmă de panouri fotovoltaice: Programul nu are o perioadă mai scurtă de implementare decât programul anterior. Montajul, instalarea sunt în sarcina instalatorului, dar analiza documentelor și validarea lor, să fie valide în termeni, trebuie făcute între instituțiile statului, într-un mod digitalizat.

Însă nu va fi singurul program de eficiență energetică derulat anul acesta. Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene dă 25.000 de lei românilor pentru panouri fotovoltaice, pompe de caldură și baterii pentru stocarea energiei solare. Programul ar urma să fie pe modelul Casa Verde, dar simplificat și complet automatizat, promit autoritățile.

Marcel Boloș, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene: La deschiderea apelului de proiecte care funcționează după regula de primul venit primul servit, se depun în platforma electronică copia după buletin, împreună cu documentele de proprietate a locuinței și contractul de furnizare a echipamentelor. Un număr de peste 150 de mii de gospodării vor fi beneficiare.

Programul cu banii de la Bruxelles ar urma să înceapă în luna septembrie, iar startul programul susținut din bugetul statului va fi dat luna viitoare.

