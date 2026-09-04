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Video Fragment de dronă cu încărcătură explozivă, găsit lângă Sulina. MApN: „Obiectul a fost neutralizat la faţa locului”

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Foto: Profimedia Images
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Un fragment de dronă aeriană cu încărcătură explozivă a fost găsit, vineri, la 5 mile marine est de intrarea pe braţul Sulina, fiind neutralizat de o echipă EOD din cadrul Forţelor Navale Române, a transmis Ministerul Apărării.

„Vineri, 4 septembrie, o echipă EOD din cadrul Forţelor Navale Române s-a deplasat, la bordul unei nave a Gărzii de Coastă, la aproximativ 5 mile marine est de intrarea pe braţul Sulina, pentru verificarea unui obiect plutitor suspect. În urma verificărilor, echipa EOD a confirmat prezenţa unui fragment de dronă aeriană care prezenta încărcătură explozivă. Obiectul a fost neutralizat la faţa locului, în condiţii de siguranţă, la ora 18.17”, a anunţat MApN.

Conform sursei citate, o intervenţie similară a avut loc în cursul după-amiezii de joi, când o altă echipă EOD din cadrul Forţelor Navale Române a neutralizat un fragment de dronă aeriană care prezenta încărcătură explozivă şi plutea în zona Platformei Centrale.

Ambele situaţii au fost semnalate de nave comerciale prin intermediul Centrului Regional de Coordonare Maritimă.

„Forţele Navale Române menţin permanent capacitatea de intervenţie pentru identificarea şi neutralizarea obiectelor care pot pune în pericol navigaţia şi activităţile maritime”, a adăugat MApN.

Tot astăzi, 4 septembrie, un fragment de dronă a fost găsit pe plaja Modern din Constanța, după ce a fost adus la mal de valuri. Autoritățile au verificat obiectul și au stabilit că acesta nu avea încărcătură explozivă.

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Editor : A.M.G.

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