Este alertă pe o plajă din Costinești. Resturi dintr-o dronă au fost descoperite în apa mării, foarte aproape de țărm. Autoritățile intervin chiar în aceste momente.

ACTUALIZARE 10:01 Autoritățile au confirmat că este vorba de o dronă aeriană. La fața locului se află în continuare echipe ale Poliției, Jandarmeriei, Pazei de Coastă. Zona a fost evacuată și s-a făcut preventiv un perimetru de protecție

ȘTIREA INIȚIALĂ. Obiectul suspect a fost observat în jurul orei 8:30 pe plaja din Costinești, relatează corespondentul Digi24, Iulia Stanciu.

Un turist a văzut în apă obiectul, care are aproximativ 1m. Deasupra lui se văd mai multe antene.

Martorii spun că este posibil să fie resturi dintr-o dronă maritimă sau o dronă aeriană.

Acum, la fața locului au ajuns polițiștii. Zona de lângă dig a fost evacuată, iar turiștiiau fost îndepărtați din acea zonă.

Obiectul plutește în derivă, foarte aproape de plajă, iar marea este destul de agitată

Anchetatorii urmează să stabilească despre ce fel de obiect este vorba, dacă vorbim despre bucăți dintr-o dronă aeriană sau dacă vorbim despre bucăți dintr-o dronă maritimă.

De asemenea, martorii au menţionat că, după câteva minute, obiectul nu a mai fost vizibil, şi au presupus că s-a scufundat.

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Editor : Sebastian Eduard