Foto. ARBDD - Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii/ Facebook

O bucată de metal de dimensiuni mari, parte a unei drone, a fost descoperită pe plaja Vadu din județul Constanța. Fragmentele au fost găsite de inspectorii ecologi în timpul unei acțiuni de curățare organizate după încheierea sezonului estival și urmează să fie analizate de specialiști.

„Ieri, 17 septembrie 2025, echipa de inspectori ecologi ai Serviciului Inspecție, Monitorizare și Educație Ecologică Razim – Sinoe a desfășurat o nouă acțiune de igienizare în sudul Rezervației Biosferei Delta Dunării, în zonele Plaja Vadu, Edighiol–Periboina”, a transmis Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD).

Pe plajă a fost descoperită o bucată de metal de dimensiuni mari, identificată ca parte a unei drone.

Fragmentele au fost ridicate și vor fi analizate de specialiști pentru a stabili proveniența și modul în care au ajuns pe litoral.

