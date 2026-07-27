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Video&Foto Franța, devastată de incendii: pompierii români au fost trimiși în Departamentul Var pentru a opri avansul flăcărilor

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Incendii de vegetație în Franța. Foto: Profimedia Images
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Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă (DSU) informează, luni, că pompierii români specializaţi în stingerea incendiilor de pădure intervin pentru sprijinirea autorităţilor franceze, în Departamentul Var, din sud-estul Franţei. Misiunea românilor vizează limitarea propagării flăcărilor la un drum de acces, în scopul asigurării condiţiilor necesare pentru deplasarea în siguranţă a autospecialelor către zona de intervenţie.

Potrivit DSU, ca urmare a evoluţiei situaţiei operative din sudul Franţei, duminică autorităţile franceze au decis redislocarea modulului naţional specializat în stingerea incendiilor de pădure, aflat în cadrul misiunii de prepoziţionare desfăşurate sub egida Mecanismului de Protecţie Civilă al Uniunii Europene, din Departamentul Pyrenees-Orientales către Departamentul Var, în regiunea Provence-Alpes-Cote d’Azur, din sud-estul Franţei.

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Decizia a fost luată pentru sprijinirea autorităţilor franceze în gestionarea unui incendiu major de vegetaţie care se manifestă în zona Ponteves.

„În timpul nopţii, pompierii români au instalat baza de operaţii în localitatea Correns, de unde au fost ulterior dislocaţi în teren pentru executarea unei misiuni de stingere a incendiului. Misiunea a vizat limitarea propagării flăcărilor în proximitatea unui drum de acces, în scopul securizării acestuia şi asigurării condiţiilor necesare pentru deplasarea în siguranţă a autospecialelor către zona de intervenţie”, precizează DSU.

Sursa citată adaugă că modulul român rămâne pregătit să intervină „ori de câte ori situaţia operativă o impune”, sub coordonarea autorităţilor franceze.

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Editor : C.A.

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