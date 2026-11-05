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Video Franța prelungește misiunea unui avion militar în România, după atacurile din Marea Neagră. Imagini din interiorul aeronavei

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Avion militar francez Atlantique 2. Sursa foto: Profimedia Images
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Franța prelungește cu câteva săptămâni misiunea unui avion militar de patrulare maritimă, dislocat la baza Mihail Kogălniceanu pentru a supraveghea Marea Neagră, după o serie de atacuri asupra navelor comerciale. Aeronava Atlantique 2, echipată cu radare și senzori performanți, poate detecta submarine și drone maritime. O echipă Digi24 a urcat la bordul avionului și a filmat echipamentele folosite în misiunile de supraveghere.

 

Franţa a desfăşurat temporar un aparat Atlantique 2 - conceput pentru a detecta submarine, nave de război şi ameninţări de mai mici dimensiuni, precum drone maritime şi mine - la baza aeriană Mihail Kogălniceanu la 18 octombrie, după ce România şi Bulgaria, state membre NATO, au cerut întăriri Alianţei.

Avionul Atlantique 2 este echipat cu radare și senzori performanți, capabili să detecteze submarine și drone maritime. Aeronava poate zbura până la 11 ore fără realimentare și poate coborî la doar 30 de metri deasupra mării. Informațiile colectate în timpul misiunilor sunt transmise către un centru de comandă din Franța și către NATO, iar navele aflate în zonele de risc pot fi avertizate în timp util.

„Prezenţa avionului Atlantique 2 va fi menţinută pentru câteva săptămâni. Suntem aici pentru a asigura siguranţa navigaţiei traficului comercial în Marea Neagră”, a declarat comandantul aeronavei, a cărui identitate nu a fost dezvăluită de forţele navale franceze, din motive de securitate. Iniţial, avionul urma să fie desfăşurat în România până la data de 6 noiembrie, scrie Reuters.

Cel puţin nouă nave de transport au fost lovite în apropierea coastelor României şi Bulgariei în luna octombrie, atacuri în urma cărora aproximativ 34 de marinari au fost raportaţi morţi sau dispăruţi.

Avionul francez a reuşit să detecteze cele trei drone navale care ulterior au lovit şi scufundat nava portcontainer „Contship Jet” în zona economică exclusivă a Bulgariei, la 28 octombrie.

Comandantul a precizat că autorităţile bulgare şi nava au fost notificate cu o oră înainte ca dronele navale să lovească, ceea ce a permis echipajului să scape nevătămat.

„Suntem un avion de supraveghere. Putem detecta, dar nu avem capacitatea de a neutraliza şi intercepta astfel de drone”, a afirmat comandantul.

Atacurile au arătat că escaladarea războiului maritim dintre Rusia şi Ucraina se transformă într-o provocare majoră pentru NATO în Marea Neagră, lăsând expuse state membre precum România şi Bulgaria. Marea Neagră este crucială pentru transporturile de cereale, petrol şi produse petroliere. Rusia a negat că ar fi vizat ţări riverane vecine cu Ucraina.

NATO a anunţat săptămâna aceasta că Alianţa s-a angajat să investească, în următorii cinci ani, peste 40 de miliarde de dolari în capacităţi de combatere a dronelor. Angajamentul de a apăra toate statele membre, inclusiv pe cele riverane Mării Negre, este 'de nezdruncinat', a subliniat NATO.

Editor : M.I.

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