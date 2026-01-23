Live TV

Franţa: Un român a fost condamnat la Paris la 4 ani de închisoare cu executare pentru atacuri informatice. Care este prejudiciul

Un român, arestat şi predat Franţei în cadrul unei anchete referitoare la atacurile informatice cu ransomware-ul „Umbrella” care au vizat companii europene, a fost condamnat la Paris la 5 ani de închisoare, dintre care unul cu suspendare, transmite vineri AFP.

Tribunalul parizian l-a menţinut în detenţie pe Alexandru M., în vârstă de 44 de ani, care fusese predat Franţei în iunie 2024, scrie Agerpres.

Totodată, l-a condamnat pe român la interdicţie de a purta şi deţine armă timp de 3 ani şi a ordonat confiscarea bunurilor şi sumelor de bani confiscate.

În schimb, un alt inculpat, Toma D., a fost achitat.

Investigaţiile au fost declanşate în urma mai multor plângeri legate de atacuri informatice cu ransomware-ul denumit succesiv UMBRELLA, DISKSTATION sau QUICK, care împiedica victimele, printre numeroase firme şi comunităţi locale, să aibă acces la datele lor.

La momentul declanşării investigaţiilor, poliţia judiciară a estimat prejudiciul la „aproape un milion de euro”.

Ancheta a relevat că atacuri similare avuseseră loc în mai multe ţări europene - Germania, Spania, Italia, Suedia - între octombrie 2020 şi iunie 2024.

În martie 2024 a fost deschisă o procedură judiciară pentru infracţiunile de atingeri aduse sistemelor de tratare automatizată de date, extorcare în grup organizat şi asociere în scop infracţional.

Suedia, Spania şi Germania au încredinţat anchetele lor Franţei.

În iunie 20204, au fost arestate cinci persoane în România, printre care Alexandru M.

 

