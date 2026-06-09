Frații Andrew și Tristan Tate sunt subiectul unei anchete jurnalistice publicate în The New Yorker, care dezvăluie cum au construit aceștia unui imperiu bazat pe exploatarea sistemică a femeilor. Jurnaliștii au analizat mesaje private, acte judiciare și au vorbit cu victime ale fraților. Cei doi neagă orice faptă ilegală și denunță o campanie politică.

Articolul este o incursiune în lumea lui Andrew și Tristan Tate, frații britanici care au pus bazele unui imperiu de videochat folosind manipularea psihică și violența. Victimele erau tinere vulnerabile pe care cei doi le curtau, le izolau și apoi le forțau să practice prostituția online.

Un exemplu este cel al unei studente la Psihologie din Timișoara, victimă a lui Andrew Tate. Convinsă să se mute la București, tânăra ajunge să fie exploatată sexual și să se ocupe de supravegherea celor proaspăt cooptate. Pentru a-și demonstra devotamentul, ea și-a tatuat mesajul: „Proprietatea lui Tate”.

Mai mult, aceasta a devenit un exemplu de studiu pentru adepții lui Tate în așa-zisa „Cameră de război/ War Room”, o comunitate online unde bărbații erau învățați cum să recruteze, să exploateze și să manipuleze femei pentru o taxă de membru de 8.000 de euro pe an.

În ancheta jurnalistică sunt citate mai multe femei, printre care și cel puțin trei românce. Acestea vorbesc despre viol, strangulare și agresiuni fizice. În plus, conform articolului, notorietatea celor doi frați în mediul conservator american i-ar fi ajutat după ce au fost arestați.

Sunt menționate relații sau contacte cu Donald Trump, Donald Trump Jr., J.D. Vance, Tucker Carlson și Candace Owens. Sursa citată precizează, de asemenea, și că presiunile externe ar fi contribuit la ridicarea interdicției de călătorie la adresa fraților Tate.

Aceștia au participat la „Davosul lui Putin”, fiind întâmpinați la aeroport printr-o ceremonie tradițională cu pâine și sare, potrivit imaginilor distribuite pe rețelele sociale.

La sfârșitul lunii mai, procurorii DIICOT au extins urmărirea penală împotriva lui Andrew Tate pentru infracțiunea de incitare la ură și discriminare împotriva femeilor, pe baza unor mesaje și discuții publice atribuite influencerului și publicate între 2021 și 2024. Noua acuzație se adaugă dosarului în care frații Tate sunt anchetați pentru trafic de persoane și alte infracțiuni grave.

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Editor : A.M.G.