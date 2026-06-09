Live TV

Video Frații Andrew și Tristan Tate, în centrul unei anchete The New Yorker. Cum și-au construit un imperiu bazat pe exploatarea femeilor

Data publicării:
Frații Andrew și Tristan Tate.
Frații Andrew și Tristan Tate. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Frații Andrew și Tristan Tate sunt subiectul unei anchete jurnalistice publicate în The New Yorker, care dezvăluie cum au construit aceștia unui imperiu bazat pe exploatarea sistemică a femeilor. Jurnaliștii au analizat mesaje private, acte judiciare și au vorbit cu victime ale fraților. Cei doi neagă orice faptă ilegală și denunță o campanie politică. 

Articolul este o incursiune în lumea lui Andrew și Tristan Tate, frații britanici care au pus bazele unui imperiu de videochat folosind manipularea psihică și violența. Victimele erau tinere vulnerabile pe care cei doi le curtau, le izolau și apoi le forțau să practice prostituția online.

Un exemplu este cel al unei studente la Psihologie din Timișoara, victimă a lui Andrew Tate. Convinsă să se mute la București, tânăra ajunge să fie exploatată sexual și să se ocupe de supravegherea celor proaspăt cooptate. Pentru a-și demonstra devotamentul, ea și-a tatuat mesajul: „Proprietatea lui Tate”.

Mai mult, aceasta a devenit un exemplu de studiu pentru adepții lui Tate în așa-zisa „Cameră de război/ War Room”, o comunitate online unde bărbații erau învățați cum să recruteze, să exploateze și să manipuleze femei pentru o taxă de membru de 8.000 de euro pe an.

În ancheta jurnalistică sunt citate mai multe femei, printre care și cel puțin trei românce. Acestea vorbesc despre viol, strangulare și agresiuni fizice. În plus, conform articolului, notorietatea celor doi frați în mediul conservator american i-ar fi ajutat după ce au fost arestați. 

Sunt menționate relații sau contacte cu Donald Trump, Donald Trump Jr., J.D. Vance, Tucker Carlson și Candace Owens. Sursa citată precizează, de asemenea, și că presiunile externe ar fi contribuit la ridicarea interdicției de călătorie la adresa fraților Tate.

Aceștia au participat la „Davosul lui Putin”, fiind întâmpinați la aeroport printr-o ceremonie tradițională cu pâine și sare, potrivit imaginilor distribuite pe rețelele sociale.

La sfârșitul lunii mai, procurorii DIICOT au extins urmărirea penală împotriva lui Andrew Tate pentru infracțiunea de incitare la ură și discriminare împotriva femeilor, pe baza unor mesaje și discuții publice atribuite influencerului și publicate între 2021 și 2024. Noua acuzație se adaugă dosarului în care frații Tate sunt anchetați pentru trafic de persoane și alte infracțiuni grave.

Citește și:

Frații Tate vor să se mute la Cluj-Napoca și să cumpere un hotel celebru, clădire istorică, unde să locuiască. Ce spune primăria

„Un spectacol șocant”. Andrew Tate, criticat după apariția în Rusia. Femeile care îl acuză denunță întârzierea extrădării din Anglia

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ramzan Kadîrov la Moscova
1
Conflictul intern de care Putin se teme cel mai mult: De ce a ajuns regimul de la Kremlin...
accident tir-constanta-politie locala colaj
2
Un polițist local i-a dat cu spray lacrimogen și l-a lovit cu picioarele pe șoferul...
ilie bolojan face declaratii
3
Ilie Bolojan: Dacă nu reducem cheltuielile, speranţa angajaţilor de la stat că li se vor...
grafic crestere bani
4
Reacție în lanț a băncilor după amenzile din dosarul ROBOR. Ce spun BT, BCR, BRD...
vladimir putin la birou
5
Panică la Kremlin. Serviciile secrete au oprit camerele de supraveghere din jurul lui...
Lovitură de proporții! Trump a făcut anunțul: evenimentul sportiv ”irepetabil” din SUA, gata să fie anulat. ”Trei MARI probleme”
Digi Sport
Lovitură de proporții! Trump a făcut anunțul: evenimentul sportiv ”irepetabil” din SUA, gata să fie anulat. ”Trei MARI probleme”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
tate22
„Un spectacol șocant”. Andrew Tate, criticat după apariția în Rusia. Femeile care îl acuză denunță întârzierea extrădării din Anglia
Andrew Tate
„Oaspeții lui Putin”. Controverse în Rusia după vizita lui Andrew și Tristan Tate: „Niște clovni occidentali. O alegere proastă”
2026 St Petersburg International Economic Forum: Day 1
„Davosul” lui Putin, umbrit de război și stagnare economică. Frații Tate și influencerița Candace Owens, printre invitați
Andrew Tate și Tristan Tate
Andrew și Tristan Tate au ajuns în Rusia. Cum au fost primiți la aeroportul din Moscova
Tristan Tate
Val de fake news pe rețelele sociale. Tristan Tate: „Ucraina a atacat probabil România pentru a fura bani de la Uniunea Europeană”
Recomandările redacţiei
INSTANT_COTROCENI_DAN_RUTTE_NAWROCKI_30_INQUAM_Photos_Octav_Ganea-scaled
Planul B de guvernare. Ce nume de premier ia în calcul Nicușor Dan...
furtună
Efectele vremii extreme: bărbat salvat de viitură cu elicopterul în...
INSTANT_TOMAC_PNL_09_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Eugen Tomac a început o nouă zi de negocieri pentru susţinerea...
podul giurgiu ruse
Bulgaria critică România că întârzie al treilea pod peste Dunăre...
Ultimele știri
Numele care lipsesc din Guvernul Tomac: ce portofolii nu au încă un ministru
CM 2026. Pentru 79 de dolari, înaintea meciurilor, fanii îşi vor vedea numele afişate pe ecrane gigantice
Zelenski susține că Rusia „își pierde inițiativa în fiecare zi” în război: „I-am spus întotdeauna președintelui Trump că Putin minte”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cristina Cioran, dezvăluiri despre relația tumultuoasă cu Alex Dobrescu. Decizia luată după ce și-a dus fiica...
Cancan
Descoperirea care schimbă totul în cazul medicului găsit mort la Floreasca. Ce au găsit lângă el
Fanatik.ro
Simona Halep, imagini spectaculoase din ultima vacanță. Celebra tenismenă a ales o destinație iubită de mulți...
editiadedimineata.ro
Imigrația, alegerile și inteligența artificială au dominat dezinformarea din Spania și Portugalia. Ce...
Fanatik.ro
La două zile după ce s-a căsătorit cu Anca Surdu, Denis Alibec are oferta pe masă: „Sperăm să primim un...
Adevărul
Tomac reacționează după ce Ciucu a acuzat prezența unor apropiați ai PSD pe lista de miniștri: „Am această...
Playtech
Câți bani trebuie să ai puși deoparte pentru situații de urgență. Calculul în funcţie de salariu care dă de...
Digi FM
Salariile preoților se schimbă din 2027. Cât va câștiga lunar un preot după noua grilă
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
La 46 de ani, un fost jucător de la FCSB a fost dat dispărut: ”Nu mai știe nimeni nimic de el”
Pro FM
Ce au descoperit fanii în „Thriller” după 40 de ani. Detaliul subtil care a trecut neobservat ani la rând: „E...
Film Now
Puțini știu că e fiica vitregă a lui Steven Spielberg. Actrița din „Anatomia lui Grey”, apariție rară alături...
Adevarul
Ce-și amintesc legendele tenisului mondial despre „nebuniile” lui Năstase: „Era insuportabil. Oamenii veneau...
Newsweek
Guvernul Tomac, obligat să indexeze pensiile cu 12% și să elimine CASS. Care pensionari iau 800 lei în plus?
Digi FM
Soția lui Christian Eriksen, sacrificiul făcut din dragoste pentru fotbalist. Viața discretă a femeii care...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce simțim "fluturi în stomac" când suntem emoționați sau nervoși? Explicația surprinzătoare a neurologilor
Digi Animal World
Viața tristă a celei mai bogate pisici din lume. A moștenit peste 1,5 milioane de dolari, dar nu a primit...
Film Now
Jane Seymour și Joe Lando au încercat să fie împreună și în viața reală. De ce nu a funcționat povestea lor...
UTV
Cabral a transmis un mesaj emoționant după divorțul de Andreea Ibacka: „Am zile în care mă țin din inerție”