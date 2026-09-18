Avocații fraților Tate încearcă să împiedice extrădarea acestora în Marea Britanie și susțin că dosarele deschise în România ar trebui soluționate înainte ca cei doi să fie trimiși în Regatul Unit. Între timp, Andrew Tate reclamă condițiile din închisoarea din Miami, pe care le descrie drept „tortură”, și afirmă că în celulă sunt permanent gândaci. În același timp, el laudă condițiile de detenție din România.

Andrew și Tristan Tate ar prefera să se întoarcă în România, iar apărarea lor susține că autoritățile române ar trebui să soluționeze mai întâi dosarele deschise pe numele fraților Tate, înainte ca aceștia să fie trimiși în Marea Britanie.

Avocatul celor doi influenceri de pe reţelele de socializare a acuzat autorităţile britanice că nu au furnizat documentaţia necesară pentru a susţine cererile de extrădare relatează joi PA Media şi dpa, preluată de Agerpres. Solicitările au fost transmise Departamentului de Stat al SUA săptămâna trecută.

În prezent, acesta analizează cererile de extrădare pentru a se asigura că sunt conforme cu tratatul existent între Londra şi Washington. După finalizarea acestui proces, cererile vor fi transmise Departamentului de Justiţie al SUA, care, la rândul său, le va înainta instanţei. Aceasta din urmă va lua decizia finală privind extrădarea celor doi.

O scrisoare oficială din partea Departamentului de Stat precizează că Andrew Tate, în vârstă de 39 de ani, este „căutat pentru a fi judecat în Regatul Unit” pentru o serie de acuzaţii, între care 10 capete de acuzare pentru viol, trei pentru organizarea sau facilitarea traficului în scopul exploatării sexuale şi trei pentru agresiune soldată cu vătămare corporală. De asemenea, el este acuzat de realizarea şi distribuirea de imagini indecente cu un minor, precum şi de deţinere de materiale cu pornografie extremă.

Acuzaţiile formulate împotriva lui Tristan Tate, în vârstă de 38 de ani, includ cinci capete de acuzare pentru viol, şase pentru agresiune soldată cu vătămare corporală, trei pentru trafic de persoane în scop sexual şi una pentru agresiune sexuală.

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În timp ce încearcă să împiedice extrădarea, Andrew Tate reclamă condițiile de detenție din închisoarea din Miami, pe care le descrie drept „tortură” „Constant sunt 10-15 gândaci pe pereți!”, susține Andrew Tate, referindu-se la condițiile din închisoarea în care este deținut.

În același timp, acesta laudă condițiile de detenție din România, în contextul în care apărarea fraților Tate încearcă să obțină revenirea lor în țară.

Editor : C.A.