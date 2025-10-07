Live TV

Exclusiv Fraude în ride-sharing: firmă din Constanța, cu 500 de mașini pe hârtie, doi angajați și un patron de 124 de ani. Ce spune șeful DGAF

Data publicării:
Uber-Bolt-Yango-Clever-Romania-lege-modificari-1170x658
Din articol
Cum operau aceste firme?

Fiscul anunță că a descoperit o fraudă masivă în domeniul transportului alternativ, cu prejudicii de sute de milioane de lei. Inclusiv mai multe dosare penale au fost deschise de către procurorii DNA în această privință, informează Digi24.

De exemplu, o firmă din Constanța care activează în acest domeniu, a fost înființată în urmă cu 2 ani, de un bărbat născut în 1901 -prin urmare acest patron ar avea 124 de ani.

Acesta ar trebui să aibă, conform documentelor, peste 500 de angajați, având în vedere că deține o flotă de autoturisme. Anul trecut avea însă doar doi angajați.

Ieri, Fiscul vorbea despre un prejudiciu de 175 de milioane de lei, fiind implicate aproape 130 de firme care funcționau la negru. Doar o singură firmă avea 230 de mașini, fără casă de marcat, fără a declara veniturile generale și fără a înregistra legal contractele de muncă ale șoferilor, respectiv fără a achita obligațiile fiscale aferente.

Cum operau aceste firme?

Modul prin care operau companiile vizate era simplu, prin intermediu unor contracte de comodat fictive. Prin urmare, șoferii înscriau mașinile personale cu titlu gratuit către o firmă, formalizând astfel înscrierea pe platformele mari, apoi erau plătiți la negru și aveau veniturile nedeclarate. După ce încasau sumele de la platformele de ride-sharing, companiile opreau un comision (de obicei 15%), restul banilor fiind transferați șoferilor, de cele mai multe ori în numerar, fără a fi fiscalizați.

Tudor Rudău, șeful Direcției Generale Anti-Fraudă, spune că evaluarea riscului fiscal în domeniul acesta al transportului alternativ nu are caracter de noutate. Începând cu anul 2022 au fost inițiate controale antifraudă, iar de-a lungul anilor au fost constatate prejudicii semnificative, trendul acestora fiind unul crescător.

„În 2022 au fost constatate 51 de milioane de lei prejudicii, în anul 2023, 55 de milioane. În anul 2024, 250 de milioane, iar în anul 2025, până la această dată, prejudiciile depășesc 370 de milioane de lei”, spune șeful DGAF.

Este vorba de un total de 70-80 de milioane de euro, iar până la finalul anului prejudiciul ar putea urca la 100 de milioane de euro/500 de milioane de lei.

„Sunt înființate societăți paravan care sunt înrolate de platformele digitale de ride-sharing. Acestea dobândesc calitatea de operator de transport al alternativ. Societățile acestea nu au active, nu au clădit, nu au terenuri și, cel mai important, nu au autoturisme în dotare”, explică Rudău.

„Prin contractul de comodat, practic, șoferul își pune la dispoziție autoturismul pentru a efectua activități de transport alternativ prin intermediul acestor societăți paravan. Deci, aceste societăți, practic sunt un intermediar între conducătorul auto, adevăratul beneficiar al veniturilor realizate pe platforme de ride-sharing și platformă”.

Șeful DGAF a explicat că, urmare a acestui trend crescător în fraudarea instituțiilor statului, ANAF a luat decizia implementării, începând cu mai 2025, a uneideclarații informative prin care operatorii de transport alternativ transmit lunar date de interes fiscal. Prin acest procedeu, ANAF are o imagine mai amănunțită a fenomenului și poate descoperii mai ușor fraudele, pentru ca ele să nu ajungă la sume atât de semnificative.

Cât privește cazul din Constanța, Tudor Rudău, șeful Direcției Generale Anti-Fraudă, spune că acesta este în atenția inspectorilor ANAF dar bănuiește că vârsta cetățeanului (ucrainean) ar putea fi, de fapt, o greșeală de tastare și că în alte documente ar apărea ca fiind născut în 2001.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
UK Hosts President Trump And First Lady Melania Trump For State Visit - Day Three
1
„Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește...
doi barbati stau fata in fata la un birou pe care se afla un laptop si documente
2
Noile calități pe care le caută angajatorii în CV-urile candidaților. Vor fi mai...
Cabinet meeting of the Federal Government
3
Friedrich Merz dezvăluie cine se află în spatele incursiunilor dronelor și care era...
Screenshot 2025-10-03 001520
4
„Sunt un lord al războiului”. Cum a reușit un antreprenor din Silicon Valley să atragă...
Angela Merkel ține un discurs la Bruxelles
5
Angela Merkel acuză Polonia și statele baltice pentru începerea războiului din Ucraina
Marea campioană ajunsese alcoolică, dar nu mai bea de doi ani. Acum divorțează și e nevoită să-și vândă casa
Digi Sport
Marea campioană ajunsese alcoolică, dar nu mai bea de doi ani. Acum divorțează și e nevoită să-și vândă casa
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ploaie torentiala, ploi puternice ploaie de vara
ANM a actualizat prognoza: cod roșu de ploi puternice în București și...
ionut mosteanu dominique fritz INSTANT_COALITIE_PSD_USR_PNL_UDMR_MIN_03_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Coaliția intră din nou în ședință: partidele nu au ajuns la consens...
Spitalul „Sfânta Maria”
Cazul copiilor morți în spitalul din Iași. Deși DSP susține că a...
Lingou aur
Cotația aurului a atins un nou maxim istoric. Ce randament ar fi avut...
Ultimele știri
Pichet al sindicaliștilor din educație la sediul Ministerului Finanțelor: „Investiţi în betoane, dar lăsaţi minţile goale!”
Nou scenariu de la spionii lui Putin: Marea Britanie pregătește „ruși trădători”. Ce ar trebui să facă aceștia
Cinci figuri ale opoziției georgiene, acuzate de complot pentru răsturnarea guvernului
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
INUNDATII CONSTANTA, ploi
Stare de alertă în Constanța, Călărași și Ialomița: autoritățile au montat saci cu nisip înaintea codului roșu de inundații
Uber-Bolt-Yango-Clever-Romania-lege-modificari-1170x658
ANAF: 128 de firme de ride-sharing au păgubit statul român cu 175 de milioane de lei. Cum era păcălit fiscul
inundatii constanta
Toate școlile din Constanța vor fi închise miercuri. Un ciclon lovește sud-estul României: risc de inundații majore
constanta
Imaginile dezastrului din Constanța, după ploile torențiale. Apă de jumătate de metru pe străzi, mașini blocate
marius voineag seful dna
Șeful DNA se plânge că primește prea puține sesizări pe evaziune de la Fisc. Zeci de angajați de la Vama si ANAF, anchetați
Partenerii noștri
Pe Roz
Jessica Simpson, declarații sincere la 45 de ani: „În tinerețe mă îmbrăcam pentru bărbați. Acum o fac doar...
Cancan
Cauza oficială a morții lui Felix Baumgartner, publicată la 3 luni de la tragedie. Ce s-a întâmplat în aer cu...
Fanatik.ro
Vestiarul lui U Cluj, pe un butoi de pulbere! Convins să rămână, Ioan Ovidiu Sabău se află în conflict total...
editiadedimineata.ro
Filmele premiate la Cannes vor fi prezente la Les Films de Cannes à Bucarest
Fanatik.ro
Meme Stoica a dezvăluit ce-l deranjează cel mai mult la patronul FCSB. „Gigi Becali e unic! Asta nu am...
Adevărul
eMag, acuzat de clienți că vinde produse contrafăcute și blochează recenziile negative
Playtech
Şcolile din Bucureşti ar putea fi închise miercuri din cauza ciclonului. Cursurile au fost suspendate deja în...
Digi FM
S-a aflat adevărul despre moartea lui Felix Baumgartner. Defecțiune tehnică sau eroare umană?
Digi Sport
De ce a murit, de fapt, Felix Baumgartner! Ce a arătat ancheta
Pro FM
Taylor Swift dezvăluie despre ce a vorbit cu Ed Sheeran la nunta prietenei lor, Selena Gomez: E un fel de...
Film Now
Detaliul ascuns care trăda nesiguranța lui Keith Urban lângă Nicole Kidman. O creatoare de conținut l-a...
Adevarul
De la bișniță la business. Șocul comerțului liber după ’90: „Românii nu înțelegeau libertatea prețurilor”
Newsweek
Pensia intră pe card vineri sau luni? Care pensionari primesc și 50 de lei în plus în octombrie?
Digi FM
Prințul William s-a emoționat în timp ce vorbea despre bunicii lui, regina Elisabeta și prințul Philip...
Digi World
Cel mai bătrân bărbat din lume a împlinit 113 ani. Care sunt secretele longevității sale
Digi Animal World
Șapte jucării pe care să nu le cumperi niciodată câinelui tău: „Sunt extrem de periculoase”
Film Now
J.Lo și Ben Affleck, reuniune surpriză pe covorul roșu. Priviri tandre și laude reciproce: "Jennifer, ești...
UTV
Jennifer Lopez și Ben Affleck, din nou împreună pe covorul roșu