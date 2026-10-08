Fregata „Regele Ferdinand” revine la Constanța după cinci săptămâni de misiune NATO în Mediterana

Fregata „Regele Ferdinand” revine în ţară, la începutul săptămânii viitoare, după ce a participat, timp de cinci săptămâni, la o misiune NATO în Marea Mediterană, au anunţat, joi, reprezentanţii Forţelor Navale Române. Ei au precizat că nava a executat activităţi de supraveghere şi de monitorizare a traficului maritim în zona respectivă.

„Fregata «Regele Ferdinand» – 221, cu stat major ambarcat, un elicopter IAR-330 Puma Naval în organică şi o grupă de forţe pentru operaţii speciale (FOS), va reveni luni, 12 octombrie, ora 11.00, în portul militar Constanţa, în urma participării, în Marea Mediterană, la Operaţia NATO SEA GUARDIAN”, au afirmat reprezentanţii Forţelor Navale Române.

Ei au precizat că, pe parcursul celor cinci săptămâni de misiune, fregata românească a avut rolul de navă-comandant a grupării navale din care a mai făcut parte şi nava Forţelor Navale ale Croaţiei HRV ”Vukovar” – 41.

Fregata ”Regele Ferdinand” a executat activităţi de supraveghere şi monitorizare a traficului maritim din zona de responsabilitate, a interogat peste 180 de nave şi a executat şase acţiuni de vizitare a navelor comerciale din zona de operaţii, parcurgând un total de 4.500 de mile marine.

De asemenea, marinarii militari români au executat o serie de escale operaţionale şi logistice în porturi precum Souda Bay (Grecia), Catania (Italia) şi Valletta (Malta).

„Misiunea NATO la care au participat Forţele Navale Române reflectă angajamentul ţării noastre faţă aliaţi şi parteneri şi contribuie la asigurarea securităţii maritime în regiunea Mării Mediterane”, a mai transmis sursa citată.

Fregata ”Regele Ferdinand” – 221, cu un echipaj format din 243 de militari şi comandată de căpitan-comandor Silviu Constantinianu, încheie, astfel, cea de-a noua participare a Forţelor Navale Române la Operaţia NATO SEA GUARDIAN.

Editor : M.I.