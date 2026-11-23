Urmează două săptămâni cu vreme schimbătoare, cu ploi, lapoviță și ninsoare anunță Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) în prognoza meteo pentru perioada 23 noiembrie - 6 decembrie. Iată cum va evolua vremea în fiecare zonă a țării.

Vremea în Banat

La începutul intervalului, valorile termice vor fi în scădere și astfel, media regională a maximelor va ajunge de la 6 grade spre 4 grade, iar a minimelor de la 6 grade la -4 grade. Ulterior, până spre finalul primei săptămâni, vremea se va încălzi, media valorilor diurne se va situa în jurul a 7 grade, iar a celor nocturne va fi de 3...4 grade. Până la finalul intervalului de anticipație, valorile termice vor avea tendința să scadă treptat. Media maximelor va ajunge la 2 grade, iar a minimelor, din nou, spre -4 grade.

Temporar vor fi precipitații (ploaie, lapoviță și ninsoare) pe aproape tot parcursul intervalului, local moderate cantitativ mai ales spre finalul primei săptămâni.

Vremea în Crișana

La începutul intervalului, vremea se va răci și astfel, media valorilor maxime va coborî de la 6 grade spre 2 grade, iar a minimelor de la 5 grade la -4 grade. Ulterior, până spre finalul primei săptămâni, vremea se va afla într-un proces de încălzire, media valorilor diurne va ajunge să fie de 7...8 grade, iar a celor nocturne de 2...3 grade. Până la finalul intervalului, valorile termice vor avea tendința să scadă treptat. Media maximelor va ajunge în jurul a 2 grade, iar a minimelor spre -4 grade. Temporar vor fi precipitații (ploaie, lapoviță și ninsoare) pe aproape tot parcursul intervalului, local moderate cantitativ mai ales spre finalul primei săptămâni.

Vremea în Transilvania

În primele zile din interval, valorile termice vor fi în scădere și astfel, media maximelor va ajunge de la 5 grade spre 0 grade, iar a minimelor de la 3 grade la -4 grade. Ulterior, până spre mijlocul intervalului, vremea se va afla într-un proces de încălzire, media valorilor diurne va ajunge să fie de 6 grade, iar a celor nocturne de 0...1 grad. Până la finalul celei de-a doua săptămâni, valorile termice vor avea tendința să scadă treptat. Media maximelor va ajunge la 0...-1 grad, iar a minimelor spre -6 grade. Temporar vor fi precipitații (treptat mai ales sub formă de ninsoare) pe aproape tot parcursul intervalului, local moderate cantitativ îndeosebi în zilele de 28 și 29 noiembrie.

Vremea în Maramureș

La începutul intervalului, vremea se va răci și astfel, media valorilor maxime va coborî de la 5 grade spre 1 grad, iar a minimelor de la 2 grade la -4 grade. Apoi, până spre finalul primei săptămâni, vremea se va afla într-un proces de încălzire și astfel, media valorilor diurne va ajunge să fie de 6...7 grade, iar a celor nocturne de 1 grad. Până la finalul intervalului de anticipație, valorile termice vor avea tendința să scadă treptat. Media maximelor va ajunge în jurul a 1 grad, iar a minimelor spre -6 grade. Temporar vor fi precipitații (treptat predominant sub formă de ninsoare) pe aproape tot parcursul celor două săptămâni, local moderate cantitativ mai ales la finalul primei săptămâni.

Vremea în Moldova

Valorile termice, cu ușoare variații în prima săptămână din interval, vor avea tendința de scădere. Astfel, media maximelor va coborî de la valori în jurul a 5 grade, spre -4...-5 grade, iar a minimelor, de la 0 grade, spre -8 grade. Probabilitatea pentru precipitații (treptat predominant sub formă de ninsoare) se va menține ridicată pe aproape tot parcursul celor două săptămâni, dar mai ales în zilele de 27, 28 și 29 noiembrie, când vor fi posibile și cantități de apă mai însemnate.

Vremea în Dobrogea

În primele zile din interval, valorile termice vor fi în scădere și astfel, media maximelor va ajunge de la 15 grade spre 8 grade, iar a minimelor de la 8 grade la –1...0 grade. Ulterior, până spre mijlocul intervalului, vremea se va afla într-un proces de încălzire, media valorilor diurne va ajunge să fie de 10 grade, iar a celor nocturne de 6...7 grade. Până la finalul celei de-a doua săptămâni, valorile termice vor avea tendința să scadă treptat. Media maximelor va ajunge spre 0 grade, iar a minimelor spre -4 grade. Temporar vor fi precipitații (ploaie, lapoviță și trecător ninsoare), dar probabilitatea pentru cantități de apă mai însemnate va fi în creștere la finalul primei săptămâni.

Vremea în Muntenia

Valorile termice, cu variații de la o zi la alta în prima săptămână din interval, vor avea tendința de scădere. Astfel, media maximelor va coborî de la valori de 11...12 grade, spre 0 grade, iar a minimelor, de 1...3 grade, spre -6 grade. Temporar vor fi precipitații (ploaie, lapoviță și ninsoare), dar probabilitatea pentru cantități de apă mai însemnate va fi în creștere la finalul primei săptămâni (27, 28 și 29 noiembrie).

Vremea în Oltenia

Valorile termice, cu variații ușoare în prima săptămână din interval, vor avea tendința de scădere. Astfel, media valorilor diurne va coborî de la 10 grade, spre 0...1 grad, iar a celor nocturne, de la 2...3 grade, spre -4...-6 grade. Temporar vor fi precipitații (ploaie, lapoviță și ninsoare), dar probabilitatea pentru cantități de apă mai însemnate va fi în creștere la finalul primei săptămâni (27, 28 și 29 noiembrie).

Vremea la munte

În primele zile din interval, valorile termice vor fi în scădere și astfel, media maximelor va ajunge de la 0 grade spre -7 grade, iar a minimelor de la -1 grad la -10 grade. Ulterior, până spre mijlocul intervalului, vremea se va afla într-un proces de încălzire ușoară, media valorilor diurne va ajunge să fie de 1 grad, iar a celor nocturne de -2 grade. Până la finalul celei de-a doua săptămâni, valorile termice vor avea tendința să scadă treptat. Media maximelor va ajunge la -4 grade, iar a minimelor spre -10 grade. Temporar vor fi precipitații (mai ales sub formă de ninsoare) pe aproape tot parcursul intervalului, local moderate cantitativ îndeosebi în zilele de 28 și 29 noiembrie.

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Editor : A.P.