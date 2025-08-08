Live TV

Exclusiv Fritz despre scandalul „neterminații de la USR”: Să ne întoarcem la un ton normal și să avem o dezbatere despre moștenirea lui Iliescu

Data actualizării: Data publicării:
dominic fritz
Dominic Fritz .Foto: Facebook

Invitat la Digi24 Dominic Fritz a luat poziție în legătură cu recentul scandal în care un deputat PSD, Voicu Vușcan, a criticat declarațiile USR-ului prin care se cerea anularea funeraliilor de stat pentru Ion Iliescu.Vușcan a vorbit despre „neterminații de la USR” și a spus că la următoarea moțiune de cenzură va vota căderea guvernului.

„Din păcate, nu este singura înjurătură pe care ne-am luat-o. Și nu de la niște anonimi pe facebook, ci de la politicieni asumați: „jigodie useristă”, „șacali turbați”, „nevertebrată”, „simulacru de partid”. Toate aceste invective, din punctul meu de vedere, depășesc cadrul normal al dezbaterii politice într-o democrație și până la urmă sunt și o formă de amenințare, de intimidare a tuturor celor care au avut o părere anume despre Ion Iliescu și despre moștenirea lui. Și tocmai de aceea cred că este timp să ne întoarcem la o un ton normal, un ton matur în această dezbatere. Dar cred că este și legitim să ducem această dezbatere despre moștenire a lui Ion Ilescu”, a precizat Dominc Fritz.

„Și cred că ce vedem acum în spațiul public, faptul că nu doar USR nu a participat la funeralii, de fapt, majoritatea copleșitoare a populației nu a participat, totuși, înseamnă că este legitim să ducem această dezbatere doar încă o dată, nu o ducem cu un astfel de limbaj și, mai mult, nu putem să o ducem cumva, ignorând problemele reale și urgente pe care le are această țară și soluțiile care așteaptă să fie aplicate”, a mai spus el.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Nicușor Dan.
1
Nicușor Dan, marele absent de la înmormântarea lui Ion Iliescu. Unde a fost președintele...
Zelensky,,Putin,,Trump,And,Europe
2
Răsturnare de situație. Donald Trump, despre condiția pentru summitul cu Vladimir Putin...
politist
3
O bucureșteancă a aruncat din greșeală un document la gunoi. Polițiștii l-au găsit și au...
pension
4
Surse: Guvernul nu aprobă azi modificările la Pilonul 2 de pensii. Proiectul limitează...
masini pe o autostrada din germania
5
Șofer prins cu 320 km/h, o viteză de aproape trei ori mai mare decât limita impusă, pe o...
Britanicii exclamă: ”Ianis Hagi și-a ales noul club”
Digi Sport
Britanicii exclamă: ”Ianis Hagi și-a ales noul club”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin dă mâna cu Donald Trump
Culisele acordului plănuit de Washington și Moscova privind războiul...
Screenshot 2025-08-08 at 16.38.28
PSD și USR se ceartă pe funcții, al doilea pachet fiscal întârzie. Ce...
Viktor Orban
Soluția lui Viktor Orban pentru încheierea războiului din Ucraina
pat de spital
Medicii legiști au stabilit din ce cauză a murit tânăra de 19 ani, la...
Ultimele știri
Modificările la Pilonul II de pensii. Dominic Fritz: „Cred că e corect că proiectul a fost restras”. Explicațiile liderului USR
Ilie Bolojan le cere miniștrilor să publice declarațiile de avere și de interese. „E o dovadă de responsabilitate în fața cetățenilor”
Ucraina își retrage civilii din zonele periculoase ale orașului Herson și lansează atacuri în regiunea rusă Krasnodar. 12 soldați uciși
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
radu miruta ministrul economiei
Ministrul Economiei: România va putea relua exploatarea grafitului din Gorj. Statul rămâne beneficiarul licenței
Dominic Fritz, președintele interimar al USR.
Domninic Fritz: Decizia USR de a nu participa la funeralii, corectă. Pentru PSD e o perioadă de doliu dificil de gestionat emoţional
clotilde armand
Clotilde Armand, după ce PSD a anunțat ședință pentru evaluarea Coaliției: „Miza e că USR primea 20% din posturile din administrație”
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD.
Grindeanu convoacă liderii PSD, după ce USR s-a opus doliului național pentru Iliescu: „Evaluăm impactul asupra funcționării Coaliției”
Voicu Vuşcan.
Derapaj al unui deputat PSD: „Prin moarte, Ion Iliescu a arătat ce oameni de nimic sunt neterminaţii de la USR”
Partenerii noștri
Pe Roz
Jennifer Lopez, umilită la cumpărături în Istanbul. Paznicii nu au lăsat-o să intre într-un magazin de lux...
Cancan
Surpriză la mormântul lui Ion Iliescu, la câteva ore de la înmormântarea sa. Ce s-a întâmplat cu crucea...
Fanatik.ro
Câinii de la Cernobîl, adevărați mutanți în libertate. Ce schimbări șocante au suferit animalele din cauza...
editiadedimineata.ro
Cercetătorii au găsit o metodă simplă de a reduce consumul de alcool
Fanatik.ro
Marian Ceaușescu explică scena șampaniei din fața spitalului în care a murit Ion Iliescu. Cine l-a pus pe...
Adevărul
Mii de firme care nu sunt „acasă” sunt declarate inactive fiscal, chiar dacă sunt cu plățile la zi
Playtech
Ce s-a întâmplat la mormântul lui Ion Iliescu, la doar o zi după înmormântare. Nimeni nu se aștepta la un așa...
Digi FM
Ce conțineau pachetele date de pomană la înmormântarea lui Ion Iliescu. Bucate de post, conform tradiției
Digi Sport
Schimbare la 180 de grade! Ce a spus antrenorul lui PSV despre Dennis Man, la 5 zile de la momentul ”Habar...
Pro FM
Dakota Johnson, apariție provocatoare după despărțirea de Chris Martin. Ținută complet transparentă, mesaj...
Film Now
Un scandal banal în bancă, momentul crucial care i-a schimbat viața lui Charlize Theron. Cum a ajuns superba...
Adevarul
O femeie medic militar, decorată de Zelenski, a fost ucisă de o dronă rusească. „A dovedit devotament și...
Newsweek
Instanța decide recalcularea și creșterea unei pensii. Bani mai mulți pentru grupe și condiții grele
Digi FM
Loredana Groza, apariție de divă la malul mării, într-o rochie mini cu imprimeu leopard. Siluetă fără cusur...
Digi World
“Arma secretă” împotriva oboselii care apare după zboruri lungi. Ce recomandă un medic pentru a preveni și...
Digi Animal World
Momentul când un șarpe își devorează partenerul, sub privirile îngrozite ale turiștilor. Imaginile sunt virale
Film Now
Sharon Stone, despre celebra scenă în rochie albă, din "Basic Instinct": "M-a făcut o emblemă, dar nu mi-a...
UTV
Cătălin Măruță și Andra se bucură de vara în casa lor din Marbella: „Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru”