Invitat la Digi24 Dominic Fritz a luat poziție în legătură cu recentul scandal în care un deputat PSD, Voicu Vușcan, a criticat declarațiile USR-ului prin care se cerea anularea funeraliilor de stat pentru Ion Iliescu.Vușcan a vorbit despre „neterminații de la USR” și a spus că la următoarea moțiune de cenzură va vota căderea guvernului.

„Din păcate, nu este singura înjurătură pe care ne-am luat-o. Și nu de la niște anonimi pe facebook, ci de la politicieni asumați: „jigodie useristă”, „șacali turbați”, „nevertebrată”, „simulacru de partid”. Toate aceste invective, din punctul meu de vedere, depășesc cadrul normal al dezbaterii politice într-o democrație și până la urmă sunt și o formă de amenințare, de intimidare a tuturor celor care au avut o părere anume despre Ion Iliescu și despre moștenirea lui. Și tocmai de aceea cred că este timp să ne întoarcem la o un ton normal, un ton matur în această dezbatere. Dar cred că este și legitim să ducem această dezbatere despre moștenire a lui Ion Ilescu”, a precizat Dominc Fritz.

„Și cred că ce vedem acum în spațiul public, faptul că nu doar USR nu a participat la funeralii, de fapt, majoritatea copleșitoare a populației nu a participat, totuși, înseamnă că este legitim să ducem această dezbatere doar încă o dată, nu o ducem cu un astfel de limbaj și, mai mult, nu putem să o ducem cumva, ignorând problemele reale și urgente pe care le are această țară și soluțiile care așteaptă să fie aplicate”, a mai spus el.

Editor : Sebastian Eduard