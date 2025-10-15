Rezerviştii convocați pentru a participa la activităţi specifice de pregătire, în cadrul exerciţiului de mobilizare MOBEX B-IF-25, au semnalat probleme în modul în care au fost chemați la unităţile militare. Reprezentanţii Armatei recunosc că acestea există, însă susţin că exerciţiile au tocmai scopul de a identifica şi remedia deficienţele care apar pe parcurs.

În perioada 12 - 20 octombrie, rezerviştii cu domiciliul în municipiul Bucureşti şi în judeţul Ilfov au fost convocaţi la un exerciţiu de mobilizare intitulat MOBEX B-IF-25, care are ca scop verificarea completării cu personal şi tehnică a unităţilor militare, precum şi consolidarea coeziunii între rezervişti şi militarii în activitate.

Unii rezervişti au semnalat probleme în modul în care au fost convocaţi la unităţile militare la care sunt arondaţi.

„Ieri după-amiază a venit Poliția la ușă, a ciocănit, a răspuns soția: m-a sunat 'te caută Poliția'. Acum 20 de ani am jurat pe drapel ca noi o să ne apărăm țara, îmi fac datoria, ca orice cetațean”, a declarat un bărbat.

„Eram la serviciu și mă sună: 'bună ziua. v-am adus un ordin să veniți la armată'. Ce să facem? Venim, acuma aia e, dar e prea din scurt, de pe o zi pe alta”, a mai spus un alt bărbat.

„Fulgerător. Ieri mi l-a adus, azi a trebuit să vin la unitate. După-amiaza la ora 15:00 m-au anunțat vecinii, nu eram acasă. Mi-au lăsat ordinul și am făcut deplasarea pentru a noastră țară”, a mai afirmat un bărbat.

Ce spune MApN

Purtătorul de cuvânt al MApN, colonelul Corneliu Ştefan Pavel, susţine că unul dintre obiectivele acestor exerciţii este tocmai acela de a identifica problemele care apar pe parcurs, pentru a fi remediate.

„Desigur că pot fi probleme, sunt foarte mulţi rezervişti, peste 10.000 aici în Bucureşti. Tocmai acesta este scopul exerciţiului, de a ne adapta la condiţiile pe care le avem acum şi de a vedea ce nu funcţionează, pentru a remedia pe parcurs (...) Unul dintre obiectivele exerciţiului este de colaborare şi cooperare între militarii activi şi militarii în rezervă. Cei care şi-au desfăşurat activitatea în armată, după ce au devenit rezervişti, au pierdut contactul cu activităţile Armatei Române. Este o zi în care sunt puşi la curent cu procedurile pe care le utilizează în prezent militarii români, o reamintire a şedinţelor de tragere (...) La finalul exerciţiului, vom avea o analiză cu toate problemele pe care le-am întâmpinat (...) Un alt obiectiv pe care îl urmărim este să vedem, în condiţiile de trecere de la starea de pace la starea de mobilizare, de criză, de asediu, de război, în cât timp se prezintă rezerviştii la unităţi. Ei pot fi anunţaţi cu 24 de ore înainte sau într-un timp mai scurt (...) Aceşti rezervişti au o medie de vârstă de 45-48 de ani", a explicat colonelul Ştefan Pavel.

El a precizat şi cum se face mobilizarea: „Rezerviştii sunt anunţaţi de colegii noştri de la Interne să se prezinte la o anumită unitate militară unde sunt arondaţi, li se verifică actele de identitate, li se face un instructaj de securitate în muncă, apoi un aviz psihologic sumar, după care sunt echipaţi, li se înmânează armamentul. Dacă au planificat, participă la şedinţe de tragere".

Ştefan Pavel a precizat că rezerviştii care nu se prezintă riscă sancţiuni şi amenzi, dar că „în general este bine să nu ajungem la amenzi".

