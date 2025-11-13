Live TV

Fundația Tinmar sprijină performanța elevilor din București: 865 de burse de merit pentru copii din Sectorul 2

Data publicării:
WhatsApp Image 2025-11-13 at 17.59.31 (1) Articol susținut de Tinmar

Fundația Tinmar continuă misiunea sa în domeniul educației prin extinderea programului „Educație pentru viitor – Bursele Fundației Tinmar” în Capitală, anunțând acordarea a 865 de burse de merit pentru elevii din Sectorul 2 al Municipiului București, în valoare totală de 1.730.000 de lei.

Inițiativa vine ca o recunoaștere a rezultatelor academice remarcabile obținute de elevii implicați, dar și ca un sprijin concret pentru familiile care doresc să își susțină copiii în continuarea studiilor. Evenimentul de acordare a burselor a avut loc la una dintre instituțiile de învățământ reprezentative din Sectorul 2, în prezența reprezentanților Fundației Tinmar, a profesorilor coordonatori, a elevilor și a părinților acestora.

WhatsApp Image 2025-11-13 at 17.59.30
WhatsApp Image 2025-11-13 at 17.59.30
Deschide galeria foto

WhatsApp Image 2025-11-13 at 17.59.30 | Poza 1 din 9
WhatsApp Image 2025-11-13 at 17.59.30
WhatsApp Image 2025-11-13 at 17.59.30 (1) | Poza 2 din 9
WhatsApp Image 2025-11-13 at 17.59.30 (1)
WhatsApp Image 2025-11-13 at 17.59.31 | Poza 3 din 9
WhatsApp Image 2025-11-13 at 17.59.31
WhatsApp Image 2025-11-13 at 17.59.31 (1) | Poza 4 din 9
WhatsApp Image 2025-11-13 at 17.59.31 (1)
WhatsApp Image 2025-11-13 at 17.59.27 (1) | Poza 5 din 9
WhatsApp Image 2025-11-13 at 17.59.27 (1)
WhatsApp Image 2025-11-13 at 17.59.28 | Poza 6 din 9
WhatsApp Image 2025-11-13 at 17.59.28
WhatsApp Image 2025-11-13 at 17.59.28 (1) | Poza 7 din 9
WhatsApp Image 2025-11-13 at 17.59.28 (1)
WhatsApp Image 2025-11-13 at 17.59.29 | Poza 8 din 9
WhatsApp Image 2025-11-13 at 17.59.29
WhatsApp Image 2025-11-13 at 17.59.29 (1) | Poza 9 din 9
WhatsApp Image 2025-11-13 at 17.59.29 (1)
,

Conform celor mai recente date din România, peste 23.000 de elevi abandonează şcoala în fiecare an, iar costul mediu anual per elev suportat de părinţi a crescut considerabil. Totodată, una din trei familii declară că întâmpină dificultăți în acoperirea cheltuielilor cu educația, în special pentru manuale, uniforme, transport și activități extracurriculare. În București, deși oferta educațională este diversă, diferențele dintre școlile din sectoare și accesul inegal la resurse continuă să reprezinte o provocare. În Sectorul 2, unde o mare parte dintre elevi provin din familii cu venituri modeste, nevoia de sprijin financiar rămâne semnificativă. Prin acest program, ne adresăm direct acelor elevi cu potenţial, dar aflaţi la risc şi oferim un sprijin concret pentru ca educaţia să rămână pentru ei o şansă reală.

„Educația rămâne una dintre direcțiile principale ale implicării noastre sociale. Prin aceste burse, dorim să le oferim elevilor încrederea că performanța este recunoscută și răsplătită. Este important să știe că munca lor are valoare și că există organizații care cred în potențialul lor”, a declarat Filip Ovidiu, vicepreședintele Fundației Tinmar.

Programul „Educație pentru viitor” este o inițiativă de amploare națională, care urmărește să ofere acces egal la oportunități pentru elevii din toate mediile. Prin acest proiect, Fundația Tinmar contribuie la reducerea abandonului școlar, la încurajarea performanței academice și la dezvoltarea unei generații de tineri încrezători și responsabili.

„În Sectorul 2 avem o comunitate de copii ambițioși, care merită toată susținerea noastră. Fundația Tinmar le oferă o șansă reală să își continue educația în cele mai bune condiții, iar acest lucru are un impact pozitiv nu doar asupra lor, ci și asupra întregii comunități”, a declarat un reprezentant al Inspectoratului Școlar al Municipiului București.

Extinderea programului în București confirmă angajamentul Fundației Tinmar față de educație ca pilon al dezvoltării unei societăți echitabile și prospere. După etapele din județele Prahova și Gorj, în care peste 3.000 de elevi au beneficiat deja de sprijin, fundația continuă să investească în formarea tinerilor, recunoscând importanța educației ca motor de progres durabil.

Prin fiecare ediție a programului „Educație pentru viitor – Bursele Fundației Tinmar”, organizația contribuie la construirea unei Românii în care educația este o prioritate reală și o sursă de schimbare pozitivă pentru comunități.

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
sorin grindeanu
1
Grindeanu, despre pensiile speciale: Nu doar Coaliţia trebuie să îşi dorească această...
Petr Pavel
2
Președintele ceh avertizează NATO să răspundă la încălcările spațiului aerian: „Rusia...
Christopher-Eppinger foto petrichor
3
Povestea tânărului de 31 de ani din Germania care a făcut 250 de milioane de euro din...
Lansarea cu peripeții a robotului rusesc Aidol. F
4
Rusia și-a prezentat primul robot umanoid cu AI. A intrat triumfal pe scenă, dar a căzut...
misu la liceu
5
Motanul devenit vedetă într-un liceu din România. Mișu participă la cursuri și se bucură...
Italienii au făcut anunțul: "Chivu nu e Inzaghi. La revedere în ianuarie"
Digi Sport
Italienii au făcut anunțul: "Chivu nu e Inzaghi. La revedere în ianuarie"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
LOGO CSM
Prima reacție a CSM după discuțiile eșuate cu Nicușor Dan și liderii...
dani mocanu facebook
Dani Mocanu a fost lăsat acasă de justiția italiană. Manelistul va...
livrator-agresiune-bucuresti
Încă un livrator străin a fost agresat în București. Un tânăr a...
ID310044_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Coaliția ar putea cere Comisiei Europene prelungirea termenului...
Ultimele știri
Trei avioane Blue Air au fost vândute și vor funcționa ca hoteluri şi restaurante: „Vom mai vedea aeronave pe şoselele României”
Cum a ajuns o femeie din Japonia să se căsătorească cu un personaj AI: Felul în care Klaus m-a ascultat și m-a înțeles a schimbat totul
REZULTATE LOTO - Joi, 13 noiembrie 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
elevi in sala de clasa
UPDATE Caz straniu într-o școală din Timișoara: în clase și pe holuri miroase ca la dentist. Concluziile analizelor toxicologice
copii in drum spre scoala, excursie elevi
Ministrul Educaţiei, mesaj către profesori legat de temele pentru acasă date elevilor. „Trebuie să înţeleagă”
scoala container
Comuna în care 200 de elevi învață în containere „provizorii” de trei ani. Cum explică primăria și constructorul întârzierea
Vacanța de iarnă pentru elevi. Foto Getty Images
Cea mai lungă vacanță din an pentru elevi: Sărbătorile de iarnă aduc 19 zile libere pentru școlari și cadre didactice
Vacanța de toamnă pentru elevi. Foto Getty Images
Începe vacanța de toamnă 2025: Elevii intră în prima pauză a anului școlar. Când este programat al doilea modul de cursuri
Partenerii noștri
Pe Roz
Catherine Zeta-Jones pare aproape la fel de tânără ca Jenna Ortega, colega ei de 23 de ani. Apariția care a...
Cancan
MAI a oprit filmările producției lui Pavel Bartoș în Oradea. DECIZIA luată după investiția de 1,5 milioane €...
Fanatik.ro
Cine sunt bugetarii vizați de restructurarea din administrația centrală. Coaliția a decis care va fi...
editiadedimineata.ro
Vaccinurile anti-COVID ar putea ajuta la combaterea cancerului, arată un nou studiu
Fanatik.ro
Primele fabuloase încasate de vedetele FCSB pentru parcursul din Europa League! Câţi bani au luat Tănase...
Adevărul
Povestea incredibilă a geniului analfabet. Rezolva probleme de matematică care astăzi se fac cu ajutorul...
Playtech
Calcul pensie dacă ai salariul net de 4.500 de lei. Suma estimativă
Digi FM
O influenceriță care a mințit că are cancer își cere iertare printre lacrimi: "Eram pierdută, depresivă și nu...
Digi Sport
Cluburile din România au ales: număr nelimitat de mandate la șefia LPF! Cine a votat împotrivă
Pro FM
CRBL, despre despărțirea de soția sa: „Cea mai mare minciună este că mi-aș fi părăsit familia!” Ce spune...
Film Now
Adele își face debutul în actorie. Cântăreața va juca în filmul lui Tom Ford, „Cry to Heaven”
Adevarul
Descoperire ADN: Hitler ar fi avut Sindromul Kallmann. Ce este și cum afectează dezvoltarea sexuală
Newsweek
CSM vrea o „tăiere” a pensiilor speciale care le-ar oferi pensii între 32.000 și 80.000 lei. Mai mari ca azi
Digi FM
Începe postul Crăciunului 2025. Ce se mănâncă și care sunt zilele cu dezlegare la pește
Digi World
Cum să dormi mai bine în sezonul rece fără să umfli factura la căldură. De la importanța lenjeriilor de pat...
Digi Animal World
Locuitorii din Florida, terifiați de iguanele care cad din copaci. Motivul pentru care rămân paralizate și...
Film Now
Morgan Freeman dezvăluie secretul longevității sale la 88 de ani. Sfatul primit de la Clint Eastwood care i-a...
UTV
O melodie creată cu inteligență artificială a ajuns pe primul loc în topurile din SUA