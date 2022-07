Zeci de persoane care ar fi trebuit să plece ieri de la București spre Malta au așteptat pe aeroportul Otopeni mai multe ore, timp în care cursa a fost amânată în repetate rânduri. Într-un final, zborul a fost reprogramat pentru azi.

Am stat 7 ore aici!

Cazarea din Malta cine o plătește?!

7 ore, 7 ore!, s-a revoltat oamenii.

Cursa aeronavei care ar fi trebuit să decoleze la 19.40 către Malta a fost amânată în repetate rânduri. Prima informație a fost că zborul a fost reprogramat la ora 21.15, iar ulterior la 23.30. Într-un final, cursa a fost amânată.

Călătorii spun că nu au primit nicio explicație în legătură cu motivul anulării zborului. Compania aeriană le-a oferit apă și dulciuri.

Femeie: Mi se pare umilitor, strigător la cer, revoltător. Pot să... este o listă lungă.

Reporter: Cât de bine au comunicat?

Femeie: Foarte prost, foarte prost.

Reporter: De câte ori a fost amânat zborul?

Femeie: Am pierdut șirul. O să rămânem în pagubă cu banii plătiți pe cazarea din Malta, o să pierdem zile de concediu, care nu mai pot fi reprogramate. Plus că am stat o jumătate de zi, dacă nu, mai bine... aici.

Femeie: De la ora 4 stăm aici, ca să ne spună la 12:30 că ne-a anulat. Cazarea mea în Malta mea cine o plătește, dacă mă mai primește hotelul mâine? Ca să ne mute de la o poartă la alta, să ne spună că s-a anulat.

Reprezentant al companiei aeriene: Am rugămintea să mă ascultați și pe mine un minut, să vă explic care este treaba. Vom merge înapoi în zona de check-in, să vă oferim cazare și reprogramarea zborului pe data de mâine, la ora 19:40.

Pasagerii au petrecut noaptea la un hotel din București.

Editor : G.M.