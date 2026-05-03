„Furnicar pe Autostrada Moldovei A7”. Secretar de stat în MT: În fiecare zi se aştern peste 10.000 de tone de asfalt

Autostrada Moldovei A7 continuă să avanseze, iar două dintre tronsoanele sale majore se apropie de finalizare. Foto: Captură video

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor Horaţiu Cosma anunţă că pe tronsoanele Focşani – Bacău – Paşcani ale Autostrăzii Moldovei A7 se lucrează „zi şi noapte”, cu „cinci mii de muncitori şi peste o mie de utilaje”, ţinta fiind îndeplinirea jaloanelor din PNRR şi obţinerea integrală a finanţării europene nerambursabile în luna august.

„Furnicar pe Autostrada Moldovei A7! Cinci mii de muncitori şi peste o mie de utilaje lucrează zi şi noapte pe tronsoanele Focşani – Bacău – Paşcani. Şantierele avansează văzând cu ochii. În fiecare zi se aştern peste 10.000 de tone de asfalt, sute de metri cubi de beton şi zeci de mii de tone de umplutură pentru terasamente. Ritmul este unul susţinut, iar mobilizarea din teren este impresionantă”, a scris secretarul de stat într-un mesaj pe Facebook.

Potrivit acestuia, în luna august România are de atins prima ţintă majoră: îndeplinirea jaloanelor din PNRR şi obţinerea integrală a finanţării europene nerambursabile, iar pentru asta, şantierele trebuie „să duduie, şi la propriu, şi la figurat, în următoarele luni”.

„Avem promisiunea fermă a constructorului că obiectivul va fi atins”, menţionează Cosma.

Secretarul de stat în MT spune că a doua „ţintă majoră” pentru acest an o reprezintă deschiderea circulaţiei pe întreaga autostradă până la Paşcani.

„Vorbim despre aproximativ 320 de kilometri realizaţi în doar patru ani - un record pentru România şi dovada că, atunci când există voinţă şi finanţare, lucrurile pot merge înainte. Este un vis în care am crezut încă din 2021, când am obţinut finanţarea prin PNRR. Astăzi, acel vis devine realitate. O realitate care înseamnă aproximativ 3 ore de la Bucureşti la Paşcani, zeci de vieţi salvate anual pe E85 şi zeci de mii de români care ajung mai repede, mai sigur şi mai confortabil acasă, în fiecare zi”, mai spune  Horaţiu Cosa.

