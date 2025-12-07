Furnizarea apei în Câmpina, întreruptă temporar din cauza unor „avarii punctuale”, la 24 de ore de la anunţul lui Ilie Bolojan

Furnizarea apei în municipiul Câmpina şi parţial în comuna Poiana Câmpina, din judeţul Prahova, a fost întreruptă temporar, sâmbătă seară, din cauza unor „avarii punctuale” identificate ca urmare a umplerii conductelor şi a reintroducerii apei în sistem, la o zi de la anunţul premierului Ilie Bolojan privind reluarea alimentării cu această utilitate, după mai bine de o săptămână în care peste 100.000 de oameni nu au avut apă la robinete.

Potrivit unui comunicat al Hidro Prahova, sâmbătă seară, de la ora 22.00, a fost întreruptă temporar furnizarea apei în municipiul Câmpina şi în comuna Poiana Câmpina (parţial), pentru realizarea unor lucrări asupra reţelei de distribuţie, potrivit News.ro.

„Ca urmare a umplerii conductelor şi a reintroducerii apei în sistem, au fost identificate avarii punctuale, fiind necesară intervenţia operativă pentru stabilizarea reţelei. Totodată, în conformitate cu recomandările primite de la Direcţiei de Sănătate Publică Prahova, la reluarea furnizării de noaptea trecuta, este obligatorie efectuarea spălărilor şi purjărilor sistemului de alimentare cu apă”, se arată în comunicatul citat.

Potrivit aceleiaşi surse, în acest context, Hidro Prahova a anunţat că întrerupe temporar furnizarea apei începând cu ora 22:00, pentru o perioadă estimată de aproximativ zece ore, în funcţie de evoluţia lucrărilor din teren.

Societatea precizează că lucrările vizează remedierea avariilor apărute în urma reluării furnizării, schimbarea de urgenţă a unor vane şi spălarea şi purjarea reţelei de alimentare cu apă. Operaţiunea de purjare presupune curăţarea unei instalaţii de impurităţi sau de reziduuri, cu ajutorul unui curent de apă sub presiune.

„Menţionăm că, în prezent, Hidro Prahova S.A. furnizează apă populaţiei în conformitate cu adresa transmisă de DSP Prahova, din Staţia de Tratare a Apei Voila. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat şi vă asigurăm că echipele sunt mobilizate pentru reluarea furnizării în cel mai scurt timp şi în condiţii de siguranţă sanitară”, menţionează sursa citată.

Hidro Prahova mai informează că toate celelalte localităţi rămân într-un program normal de livrare a apei, cu interdicţia de utilizare pentru consum uman, conform dispoziţiilor şi recomandărilor transmise de DSP Prahova.

Vineri noapte, Hidro Prahova şi firmele mai mici care distribuie apă potabilă în judeţ au început umplerea instalaţiilor care asigură furnizarea de apă către localităţile rămase fără apă în ultima săptămână, din cauza problemelor de turbiditate apărute la barajul Paltinu. În primă fază, populaţia a primit apă care poate fi utilizată doar pentru igienizarea toaletelor, iar periodic localnicii au primit mesaje Ro-Alert prin care li se amintea despre această restricţie.

Prefectul judeţului Prahova, Daniel Nicodim, declara că analizele făcute de Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Prahova) pe probe din apa intrată în sistem, după întreruperea de o săptămână, vor fi gata săptămâna viitoare, până atunci apa nefiind recomandată pentru consum. În acest context, Guvernul va asigura, din rezervele de stat, apă potabilă în cele 13 localităţi afectate de criza apei.

Reprezentanţii DSP Prahova au precizat că instituţia a stabilit un set de măsuri pentru operatorii de apă, periodic urmând a fi recoltate probe pentru a putea vedea care sunt parametrii de potabilitate.

„La momentul acesta, probele prelevate şi de ESZ Prahova şi de noi sunt foarte bune şi mă refer aici la parametrii fizico-chimici care se încadrează în normările de potabilitate. Faptul că sistemul este încă gol şi nu este echilibrat, vor mai trebui luate alte analize în momentul în care acesta se va echilibra. Şi atunci o să vedem partea finală a analizelor şi vom vedea care este gradul de potabilitate al apei”, a declarat directorul DSP Prahova, Cătălin Albu.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Prahova va transmite mesaje prin sistemul RO-ALERT cu o periodicitate de 3 ore, cu privire la calitatea apei din reţea, în intervalul orar 6 – 22, prin care va anunţa că, deocamdată, se interzice utilizarea apei furnizate prin conducte pentru consum, igiena personală a corpului, mâinilor sau dinţilor, spălarea alimentelor şi gătit.

Peste 107.000 de oameni din 13 localităţi ale judeţului Prahova şi un oraş din municipiul Dâmboviţa nu au avut o săptămână apă potabilă, după ce acţiunea de golire a barajului Paltinu pentru realizarea unor lucrări de decolmatare, coroborată cu ploile torenţiale de acum două sptămâni, a determinat ridicarea turbidităţii apei în aşa măsură încât aceasta nu a mai putut fi tratată.

În condiţiile în care în cele 14 localităţi furnizarea apei a fost oprită, vinerea trecută, fără un anunţ prealabil, situaţia a generat un întreg scandal, în care instituţii implicate se acuză reciproc. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a trimis Corpul de control la compania Exploatare Sistem Zonal Prahova şi la Administraţia Bazinală de Apă Buzău Ialomiţa, acuzând că aceste instituţii cunoşteau riscurile, dar nu au anunţat că nu pot gestiona situaţia.

În plan politic, mai multe voci din PSD au afirmat public că responsabilitatea este a ministrului Mediului. Diana Buzoianu a anunţat că nu demisionează, argumentând că nu se pot repara în câteva luni situaţii care au fost neglijate de 35 de ani şi arătând că instituţiile la nivel local există pentru a-şi duce la îndeplinire responsabilităţile, la nivelul administraţiei centrale neputându-se face ”micromanagement”.

Editor : Ș.R.