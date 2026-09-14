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Furt de combustibil de pe nave care tranzitează Dunărea. Polițiștii au găsit 2.500 litri de motorină la percheziții

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Barjă pe Dunăre.
Barjă pe Dunăre. Foto: Profimedia
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Trei persoane sunt audiate pentru contrabandă şi furt calificat în urma unor percheziţii făcute luni de poliţişti în localitatea Ghindăreşti, suspecţii fiind bănuiţi că sustrăgeau combustibil de pe nave aflate în tranzit pe Dunăre, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa.

Poliţiştii Serviciului Siguranţă Transporturi, sub coordonarea Parchetului de lângă Judecătoria Hârşova, efectuează cercetări într-un dosar penal care vizează săvârşirea infracţiunilor de contrabandă şi furt calificat.

„În cursul zilei de astăzi, 14 septembrie a.c., poliţiştii de la transporturi au surprins, în flagrant delict, pe malul drept al fluviului Dunărea, în dreptul localităţii Topalu, un bărbat, de 18 ani, în timp ce ar fi sustras combustibil de la o navă aflată în tranzit”, se arată într-un comunicat transmis de IPJ Constanţa, potrivit Agerpres.

La aceeaşi dată, poliţiştii au pus în aplicare şase mandate de percheziţie domiciliară, în localitatea Ghindăreşti, la locuinţele a trei persoane, cu vârste cuprinse între 40 şi 49 de ani, bănuite de implicare în săvârşirea acestor infracţiuni.

În urma descinderilor au fost găsite şi ridicate, în vederea continuării cercetărilor, 2.500 litri de lichid cu miros specific de motorină, 260 litri de ulei sintetic de motor, o autoutilitară, o ambarcaţiune, un motor, un pistol de tip airsoft, un aparat electric de pescuit şi o rozetă metalică.

„La finalizarea activităţilor, trei persoane au fost conduse la audieri”, se mai spune în comunicat.

Cercetările sunt continuate pentru documentarea întregii activităţi infracţionale şi luarea măsurilor legale care se impun.

Editor : B.P.

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