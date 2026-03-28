Furt misterios în Europa: 12 tone de napolitane KitKat au dispărut în timpul transportului: „Ar putea provoca o penurie la raft”

O încărcătură de aproximativ 12 tone de batoane de ciocolată KitKat a fost furată în Europa, anunță brandul aparținând gigantului elvețian Nestlé. Reprezentanții avertizează că incidentul ar putea duce la lipsuri în magazine chiar înainte de Paște, relatează AFP, preluată de News.ro. 

„Un camion care transporta 413.793 de unități din noua noastră gamă de ciocolată a fost furat în timp ce traversa Europa”, a transmis KitKat într-un comunicat remis AFP.

Încărcătura, cu o greutate de aproximativ 12 tone, a dispărut săptămâna trecută în timpul transportului între facilități de producție și distribuție, au precizat reprezentanții companiei.

Cu doar o săptămână înainte de Paște, brandul avertizează că „acest furt ar putea provoca o penurie de KitKat la raft”.

Camionul plecase dintr-un centru din Italia și se îndrepta către Polonia, urmând ca produsele să fie distribuite în țările tranzitate.

Reprezentanții KitKat nu au precizat locul exact unde a dispărut marfa. Aceștia au declarat însă că „vehiculul și încărcătura sa sunt în continuare de negăsit”.

„Ancheta este în desfășurare, în strânsă colaborare cu autoritățile locale și partenerii din lanțul de aprovizionare”, a mai transmis compania.

De asemenea, KitKat avertizează că produsele furate „ar putea ajunge în circuite de vânzare neoficiale pe piețele europene”.

Compania a mai precizat că batoanele pot fi identificate prin scanarea codurilor de bare de pe fiecare ambalaj: „Dacă există o potrivire, sistemul va furniza instrucțiuni clare pentru alertarea KitKat, care va putea apoi transmite informațiile necesare mai departe”, au explicat reprezentanții.

Top Citite
photo-collage.png - 2026-03-27T103137.762
1
Decizie fără precedent în SUA: semnătura lui Donald Trump va apărea pe bancnotele...
marco rubio si volodimir zelenski in biroul oval
2
Marco Rubio îl acuză pe Volodimir Zelenski că a „minţit” în legătură cu garanţiile de...
stalpi dunare
3
Ilie Bolojan spune că va face publice numele „noilor băieți deștepți din energie”...
Drone is flying in the sky. Operator controls the drone. War in Ukraine
4
Ucrainenii au reușit să arunce în aer cea mai mare fabrică de îngrășăminte fosfatice din...
donald trump
5
„Trebuie să redeschidem Strâmtoarea Trump”. După Golful Mexic, liderul de la Casa Albă a...
Te-ar putea interesa și:
Război în Iran
Război în Orientul Mijlociu, ziua 29. Militari americani, răniți în Arabia Saudită. Aeroportul din Kuweit a fost atacat cu drone
masina politie lumini noapte seara
România, printre cele mai sigure țări din lume într-un sondaj care măsoară percepția locuitorilor asupra criminalității
Gas fueling in station
Un nou tip de turism în Europa: călătoria pentru benzină
vladimir putin
Putin nu exclude o restabilire a relațiilor cu Europa. El a explicat de unde a apărut ruptura
furt motorina
Metoda ingenioasă prin care sute de litri de motorină erau furați săptămânal de pe un șantier de modernizare a căii ferate
Recomandările redacţiei
INSTANT_PNL_CIUCU_BOLOJAN_ANUNT001_INQUAM_Photos_Malina_Norocea-scaled
„Nu ne putem juca de-a coaliţiile”. Ciucu, mesaj pentru Grindeanu...
No Kings Donald Trump
A treia rundă de proteste „No Kings” va reuni milioane de americani...
kaja kallas la o reuniune
„Când vă veţi pierde răbdarea?”. Kaja Kallas, răbufnire la adresa lui...
pompe carburanti
Carburanții s-au scumpit la pompă pentru a 17-a oară de când a...
Ultimele știri
Ciclon mediteranean în România: ANM anunță ploi în mare parte din țară, ninsori și viscol. Cum va fi vremea săptămâna viitoare
Tragedie în Mediterană: 22 de migranți, morți după șase zile în derivă. Supraviețuitorii spun că victimele au fost aruncate peste bord
Kremlinul își intensifică controlul asupra mediului de afaceri. Rezultatul, opus celui scontat: crește economia subterană
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O bunică fit are o viață de adolescentă rebelă: “Ies și cu 5 persoane pe săptămână. Unul mi-a oferit 200 de...
Cancan
'Profetul Apocalipsei' anunță o mare catastrofă în august 2026, după ce a prezis războiul din Iran
Fanatik.ro
Gino Iorgulescu și-a scos la vânzare vila din Primăverii. Cum arată locuința de lux pe care șeful LPF cere o...
editiadedimineata.ro
Elevii care duc România la mondialul de robotică: echipa CSH are nevoie de sprijin pentru a ajunge la Houston...
Fanatik.ro
La ce preţ va ajunge, de fapt, motorina, într-un an: „Va fi dezastru dacă va continua războiul!”
Adevărul
Operațiuni secrete: avioanele guvernului Orban ar fi transportat bani și obiecte de valoare din Rusia...
Playtech
Adio, buletin de plastic. Actele se mută pe telefon și ajung și în România
Digi FM
Țara din Europa unde permisul auto costă cât o mașină second-hand. Șoferii ajung să plătească între 3.500 și...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Turcii au rămas "mască" după anunțul în legătură cu Gică Hagi: "Șoc în România"
Pro FM
Cum arată Loredana Groza în costum de baie, la 55 de ani. S-a fotografiat fără inhibiții pe o plajă din...
Film Now
De ce a părăsit Antonio Banderas Hollywood-ul în apogeul carierei sale: „Am fost la un pas de moarte”
Adevarul
Adevărul despre ieftinirea carburanților: de ce scăderea accizei este evitată, deși este singura măsură cu...
Newsweek
Ministrul muncii despre schimbarea sistemului de pensii. Crește vârsta de pensionare? Mai poți ieși anticipat?
Digi FM
Cât a cheltuit Nicușor Dan pe toate deplasările din 2025. Suma ar fi acoperit doar un singur zbor de lux al...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Dormi 7-8 ore pe noapte, dar tot ești obosit? Explicația unui specialist și sfaturile lui pentru un somn mai...
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Ce au descoperit autoritățile în cazul fraudei comise asupra Ursulei Andress, fata Bond din anii '60. Scandal...
UTV
Loredana Groza dezvăluie cum își menține silueta la 55 de ani. „Sfătuiesc pe toată lumea să încerce”