Furt misterios în Europa: 12 tone de napolitane KitKat au dispărut în timpul transportului: „Ar putea provoca o penurie la raft”

O încărcătură de aproximativ 12 tone de batoane de ciocolată KitKat a fost furată în Europa, anunță brandul aparținând gigantului elvețian Nestlé. Reprezentanții avertizează că incidentul ar putea duce la lipsuri în magazine chiar înainte de Paște, relatează AFP, preluată de News.ro.

„Un camion care transporta 413.793 de unități din noua noastră gamă de ciocolată a fost furat în timp ce traversa Europa”, a transmis KitKat într-un comunicat remis AFP.

Încărcătura, cu o greutate de aproximativ 12 tone, a dispărut săptămâna trecută în timpul transportului între facilități de producție și distribuție, au precizat reprezentanții companiei.

Cu doar o săptămână înainte de Paște, brandul avertizează că „acest furt ar putea provoca o penurie de KitKat la raft”.

Camionul plecase dintr-un centru din Italia și se îndrepta către Polonia, urmând ca produsele să fie distribuite în țările tranzitate.

Reprezentanții KitKat nu au precizat locul exact unde a dispărut marfa. Aceștia au declarat însă că „vehiculul și încărcătura sa sunt în continuare de negăsit”.

„Ancheta este în desfășurare, în strânsă colaborare cu autoritățile locale și partenerii din lanțul de aprovizionare”, a mai transmis compania.

De asemenea, KitKat avertizează că produsele furate „ar putea ajunge în circuite de vânzare neoficiale pe piețele europene”.

Compania a mai precizat că batoanele pot fi identificate prin scanarea codurilor de bare de pe fiecare ambalaj: „Dacă există o potrivire, sistemul va furniza instrucțiuni clare pentru alertarea KitKat, care va putea apoi transmite informațiile necesare mai departe”, au explicat reprezentanții.

