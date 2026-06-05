Furtul tezaurului dacic din Muzeul Drents: cei trei suspecți au fost găsiți vinovați de un tribunal olandez. Ce condamnare au primit

Un tribunal olandez i-a găsit vinovaţi pe cei trei bărbaţi acuzaţi de furtul Coifului de la Coţofeneşti şi a trei brăţări dacice de aur, obiecte din patrimoniul României împrumutate unui muzeu olandez, transmite vineri AFP, preluată de Agerpres.

Cei trei inculpaţi au fost condamnaţi la câte 47 luni de închisoare.

Coiful de la Coțofenești și trei brățări dacice de aur, piese de patrimoniu inestimabil ale României, au fost furate în ianuarie 2025 din Muzeul Drents din Assen, Țările de Jos, după ce mai mulți hoți au provocat o explozie pentru a pătrunde în incinta muzeului. Obiectele erau împrumutate de la Muzeul Național de Istorie a României.

În urma jafului, autoritățile olandeze au declanșat o amplă anchetă, iar cei trei suspecți au fost arestați la scurt timp. Ulterior, o parte dintre obiecte – Coiful și două brățări – au fost recuperate în urma unor înțelegeri realizate cu doi dintre inculpați, prin intermediul avocaților acestora. A treia brățară rămâne în continuare dispărută.

Artefactele recuperate au fost returnate autorităților române și sunt în stare bună, cu excepția unor posibile deteriorări minore la nivelul coifului. Ele vor fi supuse unor analize suplimentare în România pentru a stabili eventualele lucrări de restaurare.

Cei trei inculpați – Jan B. (21 de ani), Douglas Chesley W. (37 de ani) și Bernhard Z. (35 de ani) – sunt acuzați de furt și distrugere de bunuri.

Cazul a provocat indignare în România și a determinat autoritățile olandeze să aloce milioane de euro pentru eventuale despăgubiri, în cazul în care acestea vor fi necesare. Ancheta a scos la iveală și discuții privind securitatea muzeelor și protecția operelor de artă de mare valoare în Țările de Jos.

Editor : C.S.