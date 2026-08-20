O furtună puternică de nisip s-a produs, joi după-amiază, pe plajele din Eforie Nord. Vântul a suflat cu putere dinspre mare, a ridicat nisipul și a creat condiții periculoase pentru turiști. Unii dintre aceștia și-au strâns în grabă lucrurile și au părăsit plaja, de teamă să nu fie răniți de obiectele luate de rafalele puternice.

O furtună puternică de nisip a lovit, joi după-amiază, plajele din Eforie Nord. Rafalele de vânt au ridicat cantități mari de nisip și au făcut ca obiectele aflate pe plajă să poată fi luate și purtate de vânt.

Speriați de intensitatea fenomenului, unii turiști și-au strâns lucrurile și au plecat de pe plajă. Rafalele puternice pot deplasa umbrele, șezlonguri sau alte obiecte, existând riscul ca acestea să lovească oamenii și să provoace răni.

Salvamarii le recomandă turiștilor să fie foarte atenți în astfel de situații și să respecte indicațiile primite. Aceștia avertizează că intrarea în mare cu saltele, colace sau alte obiecte gonflabile este periculoasă atunci când vântul și curenții sunt puternici.

De asemenea, turiștii sunt sfătuiți să nu se aventureze în apă pentru a recupera obiectele gonflabile luate de vânt sau de valuri. Curenții marini puternici și valurile pot pune viața în pericol.

O atenție deosebită trebuie acordată copiilor, care trebuie supravegheați permanent, mai ales în condiții de vânt puternic și mare agitată.

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Editor : C.A.