Live TV

Video Furtună de nisip pe plajele din Eforie. Avertismentul salvamarilor

Data publicării:
Screenshot 2026-07-08 210615
Furtună de nisip. Foto: Salvamar Eforie Nord/ Facebook
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

O puternică furtună de nisip s-a produs, miercuri, pe plajele din Eforie, iar salvamarii anunţă că vântul a suflat cu putere dinspre mare şi poate crea situaţii periculoase.

„Furtună de nisip pe plajele din Eforie! Vântul a început să sufle cu putere dinspre mare spre uscat şi poate crea situaţii periculoase”, au transmis, miercuri, pe pagina de Facebook, salvamarii din Eforie Nord, distribuind imagini în care se vede cum turiştii părăsesc plaja.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Salvamarii le cer turiştilor ca, în astfel de situaţii, să nu intre în mare cu saltele, colace sau alte obiecte gonflabile.

„Dacă aţi pierdut un obiect gonflabil în apă, nu vă aventuraţi după el. Curenţii şi valurile vă pot pune viaţa în pericol. Supravegheaţi permanent copiii şi respectaţi indicaţiile salvamarilor”, au mai transmis salvamarii.

Litoralul este vizat de o avertizare cod galben de intensificări ale vântului şi vijelii până la ora 23:00.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Donald Trump dă mâna cu Recep Tayyip Erdogan în timpul summitului NATO de la Ankara
2
Capcana în care Erdogan a prins Europa și SUA la Ankara: De ce liderul turc va ieși...
Rezultate BAC 2026. Foto Getty Images
3
Rezultatele la bacalaureat 2026 pe județe: Lista completă a notelor
Recepție organizată de ambasada Statelor Unite ale Americii în România cu ocazia ZIlei Independenței, la sediul ambasadei din București, 24 iunie 2026
4
Primul sondaj după căderea Guvernului Bolojan. Cine e liderul politic în care românii au...
alegeri parlamentare 2020
5
Pe cine ar vota românii dacă ar fi alegeri. Cum a evoluat intenția de vot după două luni...
FOTO În Ungaria, jucătorii de la Universitatea Craiova au oferit imaginile serii în Europa, în fața bielorușilor
Digi Sport
FOTO În Ungaria, jucătorii de la Universitatea Craiova au oferit imaginile serii în Europa, în fața bielorușilor
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
pericole mare
Mii de români își petrec concediile pe litoral. Principalele pericole ale vacanței la mare. Salvamar: „Sunt periculoase!”
bila misterioasa pe plaja in australia
Australia investighează originea unor sfere misterioase aduse de valuri pe plajă
tren cfr calatori
Circulaţia feroviară, temporar întreruptă din cauza unei şine rupte între Eforie Nord și Eforie Sud. Trafic redeschis, cu restricții
marsuin delfin
De ce eșuează delfinii și marsuinii pe litoralul românesc. Explicațiile Muzeului de Istorie Naturală „Grigore Antipa”
steaguri salvamari
„Sincer să vă spun: nu știu”. Ce semnificație au steagurile arborate de salvamari pe plajă
Recomandările redacţiei
Președintele Nicușor Dan, intervievat de Cristina Cileacu, jurnalist Digi24
Nicușor Dan, interviu pentru Digi24 în marja summitului NATO. Ce...
Donald Trump participă la summitul NATO de la Ankara.
Summitul NATO de la Ankara, la final. Trump, după reuniune: „Un...
ilie bolojan alaturi de logo pnl
Tabăra Bolojan a pierdut încă un proces cu tabăra Thuma din PNL...
Turkey NATO Summit Trump
Trump, după summitul NATO de la Ankara: „A fost o unitate...
Ultimele știri
Prima româncă membră a corpului de balet al Operei Naţionale din Paris. Povestea Carinei Giorgiu
Iranul reacționează după declarațiile lui Donald Trump: „Nu răspundem la vulgaritate cu vulgaritate, ci cu fapte”
Champions League. Universitatea Craiova a învins în deplasare ML Vitebsk, în primul tur preliminar
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O tânără a născut în somn și nimeni nu și-a dat seama, nici măcar ea. Unde l-au găsit asistentele pe bebeluș...
Cancan
Ce note au luat copiii vedetelor din România la Bacalaureat 2026: 'Este o premieră!'
Fanatik.ro
CFR Cluj şi-a găsit atacant! Fostul golgheter al Serbiei semnează cu echipa lui Neluţu Varga
editiadedimineata.ro
Atacul comis de doi români asupra unui jurnalist provoacă un conflict diplomatic între Marea Britanie și Iran
Fanatik.ro
Acționarii Universității Craiova sunt alături de echipă în Ungaria. Mihai Rotaru a ajuns înainte de golul de...
Adevărul
Autostrada „Meșterului Manole”. Cauzele dezastrului de pe A10 și ce soluții au la îndemână autoritățile: „Nu...
Playtech
Nicușor Dan, despre ce au discutat Mirabela Grădinaru şi Donald Trump la Ankara. Imaginea momentului de la...
Digi FM
Ce note au luat copiii vedetelor la BAC 2026. Nepoata lui Mircea Badea a reușit performanța supremă
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Universitatea Craiova a dat lovitura: 38.800.000€! Prima din România
Pro FM
Andreea Bălan, apărată de soț după ce s-a zis că ea îi afectează performanța: "Cel mai mare susținător al...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Will Smith și Jada Pinkett Smith locuiesc din nou împreună, după ani de separare. Ce i-a făcut să dea o nouă...
Adevarul
Pentru 35 de bani, un cunoscut supermarket a primit o amendă usturătoare. Totul a pornit de la prețul unei...
Newsweek
Guvernul, dat în judecată. Se cer pensii indexate și bani mai mulți pentru pensionarii cu grupe. Sunt șanse?
Digi FM
Job de vis la Palatul Buckingham. Regele Charles caută un angajat pe care îl plătește cu 60.000 de euro pe an...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Stomacul meu se mănâncă singur". Bryan Johnson, milionarul care vrea să trăiască până la 160 de ani, a...
Digi Animal World
De ce își pune câinele laba pe tine când îl mângâi. Mulți stăpâni interpretează greșit gestul
Film Now
Fenomenul din cinematografe: un film care a costat doar 750.000 de dolari a depășit „Rocky” și a încasat...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...