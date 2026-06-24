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Galerie Foto Furtunile au făcut prăpăd în 10 judeţe. Un spital a rămas fără curent după ce trei copaci s-au prăbuşit peste un stâlp de electricitate

Data publicării:
photo-collage.png - 2026-06-24T221617.190
Intervenţii ale pompierilor în 12 localităţi din 10 judeţe, afectate de furtuni. Foto: IGSU/ Meteoplus/ Facebook
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Pompierii au intervenit miercuri în 12 localităţi din 10 judeţe, după ce furtunile şi ploile torenţiale au provocat inundaţii, copaci prăbuşiţi şi probleme în trafic, anunţă Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU). Una dintre cele mai grave situaţii a fost în localitatea Vidra, din judeţul Vrancea, unde trei copaci au căzut peste un stâlp de electricitate aflat în curtea unui spital, lăsând unitatea medicală fără curent. 

Fenomenele hidrometeorologice au necesitat, miercuri, intervenţia pompierilor în 12 localităţi din judeţele Alba, Bihor, Buzău, Călăraşi, Dolj, Galaţi, Hunedoara, Ialomiţa, Prahova şi Vrancea, informează Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU).

Potrivit sursei citate, o situaţie deosebită s-a înregistrat în localitatea Vidra din judeţul Vrancea, unde trei copaci s-au prăbuşit peste un stâlp de electricitate, în curtea unei unităţi spitaliceşti, fiind afectată alimentarea cu energie electrică. Până la remedierea situaţiei, alimentarea este asigurată cu ajutorul unui generator electric.

Cei 17 pacienţi internaţi în spital nu au fost afectaţi de întreruperea temporară a alimentării cu energie electrică şi nu s-a impus relocarea acestora, menţionează informarea IGSU.

Până la ora 21:00, pompierii salvatori au intervenit în sprijinul autorităţilor şi comunităţilor locale, pentru evacuarea apei din opt case, 13 curţi, 22 beciuri/subsoluri, o anexă, de pe trei străzi, precum şi pentru degajarea a doi stâlpi şi şase copaci prăbuşiţi pe carosabil, fiind avariate trei autoturisme.

De asemenea, din cauza aluviunilor depuse pe carosabil, circulaţia rutieră s-a desfăşurat cu dificultate pe drumul naţional DN7C din judeţul Alba.

Intervenţii ale pompierilor în 12 localităţi din 10 judeţe, afectate de furtuni. Foto IGSU
Intervenţii ale pompierilor în 12 localităţi din 10 judeţe, afectate de furtuni. Foto IGSU
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Intervenţii ale pompierilor în 12 localităţi din 10 judeţe, afectate de furtuni. Foto IGSU | Poza 1 din 4
Intervenţii ale pompierilor în 12 localităţi din 10 judeţe, afectate de furtuni. Foto IGSU
Intervenţii ale pompierilor în 12 localităţi din 10 judeţe, afectate de furtuni. Foto IGSU | Poza 2 din 4
Intervenţii ale pompierilor în 12 localităţi din 10 judeţe, afectate de furtuni. Foto IGSU
Intervenţii ale pompierilor în 12 localităţi din 10 judeţe, afectate de furtuni. Foto IGSU | Poza 3 din 4
Intervenţii ale pompierilor în 12 localităţi din 10 judeţe, afectate de furtuni. Foto IGSU
Intervenţii ale pompierilor în 12 localităţi din 10 judeţe, afectate de furtuni. Foto IGSU | Poza 4 din 4
Intervenţii ale pompierilor în 12 localităţi din 10 judeţe, afectate de furtuni. Foto IGSU
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Editor : Ș.A.

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