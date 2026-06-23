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Video Furtunile au făcut ravagii în mai multe localități din țară: Străzi inundate în Craiova și zeci de mașini au rămas blocate în apă

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Ploaia torențială a acoperit complet drumurile din Craiova. Foto: Captură video
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Din articol
DSU: Opt judeţe afectate de furtuni

Vijeliile au făcut ravagii în mai multe localități. În Craiova, străzile au fost acoperite de ape în câteva minute, iar in județul Arad, mai multe case au rămas fără acoperișuri. În restul țării, unde nu au fost ploi, oamenii s-au ferit cum au putut de caniculă.

Ploaia torențială a acoperit complet drumurile din Craiova. Zeci de șoferi au rămas blocați cu mașinile în apa care depășea jumătate de metru. Tot județul Dolj s-a aflat sub cod portocaliu de ploi, pentru câteva ore.

La Calafat, pompierii au intervenit ca să scoată apa din gospodării.

În județul Arad, rafalele puternice de vânt au smuls acoperișul unei case. Oamenii au privit cu groază cum furtuna face ravagii în localitate.

Localnic: A fost o furtună foarte mare și a venit vântul dintr-o dată, și dintr-o dată am auzit o bubuitură mare și a ridicat tot acoperișul, l-a dat peste cap. A fost tornadă, nu știu ce-a fost.

Localnică: În casă e varză, o picat tavanul. Toate sunt ude în casă, tot e vai și amar. Paturile la fel.

Ioan Negrei, primar Vinga: Din păcate a plouat și înăuntru, a inundat și camerele și probabil că comunitatea și primăria ne vom implica și vom ajuta această familie.

La Sibiu, canalizarea nu a făcut față cantității mari de apă care a căzut în scurt timp, așa că străzile au devenit pâraie.

Dacă vestul țării a fost măturat de furtuni și ploi, restul țării s-a topit la temperaturi de peste 33 de grade.

Meteorologii spun că vijeliile vor cuprinde treptat și sudul și nordul țării.

DSU: Opt judeţe afectate de furtuni

Pompierii au intervenit în 21 de localităţi din opt judeţe, în ultimele 24 de ore, pentru evacuarea apei din case, curţi şi beciuri, precum şi pentru îndepărtarea copacilor căzuţi în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase.

Au fost înregistrate efecte în 21 localităţi din opt judeţe - Caraş Severin, Covasna, Dolj, Hunedoara, Olt, Sibiu, Sălaş şi Timiş, unde s-a intervenit pentru evacuarea apei din 28 case, 23 curţi, 78 beciuri/subsoluri şi pentru degajarea a 25 copaci prăbuşiţi, fiind avariate 13 autoturisme, informează Biroul de presă al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU).

Potrivit sursei citate, perioadele marcate de instabilitate atmosferică şi averse însemnate cantitativ vor continua marţi, fiind emis un Cod Galben valabil pentru intervalul orar 12:00-21:00.

"Astfel, în zona de munte, sudul Banatului, vestul şi nordul Olteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torenţiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50-70 km/h) şi pe arii restrânse vijelii şi căderi de grindină de mici şi medii dimensiuni (1-3 cm). În intervale scurte de timp (1-3 ore) sau prin acumulare cantităţile de apă vor fi local de 15-25 l/mp şi pe arii restrânse vor depăşi 30-40 l/mp", arată sursa citată.

Editor : A.P.

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