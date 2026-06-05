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Furtunile au provocat probleme la alimentarea cu apă în Prahova. Mai multe localități sunt afectate

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persoana care umple un pahar cu apa de la robinet
FOTO: Shutterstock

Ploile torenţiale din ultimele zile au provocat probleme în ceea ce priveşte alimentarea cu apă în unele zone din judeţul Prahova. În zona municipiului Câmpina, presiunea apei este redusă din cauza turbidităţii ridicate, iar în alte trei localităţi furnizarea apei a fost oprită, din cauza colmatării captărilor.

Potrivit operatorului de apă HIDRO PRAHOVA S.A., citat de News.ro, începând din ziua de 4 iunie, la nivelul Staţiei de Tratare a Apei Câmpina s-au înregistrat valori ridicate ale turbidităţii apei, ca urmare a precipitaţiilor abundente din ultima perioadă.

„Pentru menţinerea funcţionării sistemului în condiţii de siguranţă şi asigurarea calităţii apei distribuite, a fost necesară reducerea presiunii în reţeaua de distribuţie, măsură care se menţine şi în cursul zilei de 05 iunie 2026, până la stabilizarea situaţiei şi revenirea parametrilor de calitate la valorile normale. Pot apărea dificultăţi în alimentarea cu apă, în special în zonele situate la cote înalte sau la capetele reţelei de distribuţie", informează, vineri, compania prin mesaje publicate pe reţelele de socializare.

Şi în alte zone din judeţul Prahova sunt probleme privind alimentarea cu apă din cauza ploilor din ultimele zile.

În oraşul Slănic, în comuna Izvoarele şi în satul Schiuleşti furnizarea apei a fost întreruptă din cauza colmatării captărilor Crasna şi Ştefeşti.

„Din cauza precipitaţiilor continue, a fost colmatată şi captarea Ştefeşti. În aceste condiţii, pe lângă captarea Crasna, este afectată alimentarea cu apă potabilă din zonă. În aceste condiţii, furnizarea apei potabile este întreruptă până la remedierea situaţiei, în funcţie de evoluţia condiţiilor meteorologice, neputând fi estimat în acest moment un termen de reluare a serviciului. Vor fi afectaţi abonaţii care locuiesc în oraşul Slănic, precum şi în localităţile Izvoarele şi Schiuleşti", a transmis, joi, Hidro Prahova.

Editor : C.S.

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