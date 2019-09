G. Zetea, la Digi24: Personal, nu cred să am vreun prieten care să îmi împrumute 170.000 de euro

Vicepreşedintele PSD Gabriel Zetea a susţinut la Digi24 că decizia prin care Comisia JURI a stabilit că Rovana Plumb nu este aptă pentru funcția de comisar european este una politică, o „exportare la Bruxelles a bătăliei politice interne din cadrul campaniei prezidenţiale”. Pe de altă parte, el a recunoscut că, personal, nu ar avea niciun prieten care să îi împrumute 170.000 de euro.

„Sunt lucruri tehnice, înţeleg că nu a existat un vot de respingere, ci nu s-a aprobat ordinea de zi.

Este un punct de vedere al Comisiei juridice din PE care este populată cu oameni politici, din diferite grupuri politice europene, care au avut această atitudine de la început.

Este un dublu standard strigător de cer. Au existat oameni politici care nu au avut niciun fel de probleme cu acuzaţiile de corupţie la adresa candidatului Franţei, al Poloniei.

S-au legat de un potenţial conflict de interese în urma unui împrumut legal, care este recunoiscut de toată lumea”, a declarat Gabriel Zetea la Digi24.

El a subliniat că „în mod evident” este un vot politic la mijloc, „o exportare a bătăliei interne politice din România din cadrul campaniei prezidenţiale la Bruxelles”.

„Dăunează grav României. Lobby-ul făcut de opoziţie - PNL, USR - în cadrul grupurilor politice din PE din care fac parte a dus la situaţia asta. O problemă minoră care nu are nicio legătură cu cu capacitatea ei de a conduce portofoliul transporturilor în cadrul Comisiei”, a afirmat Zetea.

Întrebat dacă are vreun prieten care să îi împrumute 170.000 de euro, Gabriel Zetea a răspuns: „Personal, nu cred să am vreun prieten care să facă un asemenea gest pentru mine, dar nu are niciun fel de legătură”.

El a adăugat, de asemenea, că nu ştie câte persoane din România pot face acest lucru, dar a subliniat încă o dată că nu există nicio suspiciune privind egalitatea acestui împrumut.

Comisia pentru Afaceri Juridice (JURI) a Parlamentului European a decis, luni, prin vot, că Rovana Plumb și Laszlo Trocsanyi nu sunt apți pentru funcția de comisar european, a anunțat europarlamentarul PNL Rareș Bogdan.

Și purtătorul de cuvânt al Parlamentului European a postat pe Twitter un anunț în care arată că cei doi candidați din România și Ungaria nu pot să își îndeplinească atribuțiile de comisar.

Rovana Plumb anunțase printr-un comunicat de presă că împrumutul de 800.000 de lei care i-a blocat numirea în funcția de comisar european a fost stins. Rovana Plumb spune că i-a oferit creditorului două apartamente pe care le deţine în România.

