Fostul fotbalist Gabi Tamaș, reținut pentru 24 de ore după un scandal izbucnit în Centrul Vechi al Capitalei, a fost dus, vineri, în fața judecătorilor cu propunere de arestare pentru următoarele 30 de zile.

Gabriel Tamaș a fost scos, vineri, din sediul poliției și dus în fața judecătorilor, care vor decide dacă va rămâne în arest pentru următoarele 30 de zile. Aceasta este solicitarea procurorilor, care îl consideră pe fostul fotbalist un pericol public, după ce ar fi bătut doi bărbați în Centrul Vechi al Capitalei.

Este vorba despre o răfuială care a avut loc noaptea târziu, în timpul unei petreceri. După incident, Gabriel Tamaș a fost dus la secția de poliție.

Inițial, cei doi bărbați nu au depus plângere împotriva lui, iar fostul fotbalist a fost lăsat în libertate.

Între timp, aceștia s-au răzgândit și au depus plângere, iar Gabriel Tamaș a fost încătușat și reținut pentru 24 de ore. Acesta și-a petrecut noaptea în arest, iar vineri dimineață a fost scos de acolo și dus la audieri.

În urma audierilor, procurorii au formulat propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Editor : C.S.