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Video Gafă a Oanei Țoiu într-o conferință de presă. Ministra de Externe a transmis condoleanțe familiilor marinarilor răniți

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Ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu.
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Ministra interimară a Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a făcut o gafă vineri, în timpul unei conferințe de presă în care a vorbit despre incidentul grav din Marea Neagră, unde o navă comercială a fost lovită de drone, iar șapte marinari sunt dați dispăruți. În timp ce prezenta riscurile la care sunt expuși navigatorii, aceasta a transmis condoleanțe familiilor marinarilor răniți, deși aceștia sunt în viață.

„Marea Neagră, în acest moment, este unul dintre cele mai riscante locuri pentru un navigator. Numărul de decese din ultima vreme depășește practic riscurile din alte zone de comerț maritim. Și aici un moment să reafirm condoleanțele noastre față de familiile celor răniți”, a declarat Oana Țoiu, vineri, într-o conferință de presă.

Ministra interimară de Externe a continuat, precizând că autoritățile române au ținut legătura cu reprezentanții țărilor de origine ale marinarilor implicați în incidentele din Marea Neagră.

„Am fost în legătură în aceste zile, la fiecare dintre incidente, și cu oficiali din țările de naționalitate al pacienților. Aici au mulțumit României pentru efortul care a fost realizat atât în zona de salvare, cât și de tratament medical de care au avut parte”, a adăugat aceasta.

Declarațiile au fost făcute în contextul incidentului din Marea Neagră, în urma căruia o navă comercială sub pavilion San Marino a fost atacată, potrivit relatărilor marinarilor supraviețuitori, cu trei drone, la aproximativ 13 mile marine de țărm.

În urma atacului, la bordul navei a izbucnit un incendiu, iar șapte marinari sunt în continuare dați dispăruți.

Cinci marinari au fost transportați la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța. Patru dintre aceștia au fost externați și cazați într-un hotel din Constanța, urmând să fie repatriați, în timp ce un al cincilea marinar a rămas internat, în stare stabilă.

Editor : Ș.A.

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