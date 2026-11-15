„Bătălie" online între locuitorii din Galați și Brăila. Posibila comasare a readus în discuție rivalitatea istorică dintre cele două orașe, iar scandalul a luat amploare mai ales pe internet. Oamenii au început să se revolte și chiar să facă glume despre „unire”. „Știți ce înseamnă asta?! Al Treilea Război Mondial”, spune un tânăr într-un videoclip postat pe rețelele sociale.

„Eu, ca brăilean, refuz să fac parte din județul Galați. Nu înțeleg care este rivalitatea, o am și eu în sânge, ne naștem toți cu ea”, spune un tânăr într-un videoclip publicat pe rețelele sociale.

„Brăila va fi băgată în Galați. Știți ce înseamnă asta?! Al Treilea Război Mondial. Cum ar veni să se unească Ucraina cu Rusia?! Doamne Ferește!”, completează un alt tânăr.

„Să înțeleg că de-acum putem spune că și brăilenii sunt gălățeni de treabă?!”, întreabă amuzat un alt internaut.

Galaţi și Brăila sunt două oraşe legate de Dunăre, la o distanță de doar 15 kilometri, dar dezbinate de o rivalitate născută în comunism.

„Nu toți brăilenii își doresc unirea celor două orașe. De exemplu, pe rețelele sociale spun că să unești Brăila cu Galați ar însemna să unești Steaua cu Dinamo sau că este imposibil să unești Moldova cu Muntenia. Până și podul suspendat a ajuns să fie revendicat în toată această dispută. Mai în glumă, mai în serios, gălățenii spun că, în curând, Podul de la Brăila se va numi Podul de la Galați”, transmite jurnalistul Digi24, Dana Costache.

„Este vorba și de fotbal și de mai multe chestii dintre Galați și Brăila. Rivalitatea asta între noi, că așa suntem născuți... Suntem prea aproape și ne dușmănim un pic între noi”, mărturisește un localnic.

„Galațiul trebuie să le cuprindă și pe Focșani și Brăila. Fără supărare! Galați primează în foarte multe privințe”, e de părere o doamnă din Galați care, întrebată ce le transmite brăilenilor, răspunde scurt: „Să se consoleze!”

Politicienii locali fac apel la responsabilitate.

„Trebuie să fim oameni maturi, să gândim proiecte bune, în folosul cetățenilor. Avem destul teren între Brăila și Galați și putem să facem un sediu administrativ”, spune președintele Consiliului Județean Brăila, Francisk Chiriac.

„Cred că rivalități nu au de ce fie. Atât timp cât tineri din Brăila se căsătoresc cu fete din Galați sau băieți din Galați se căsătoresc cu fete din Brăila, nu văd rivalitate... Atât timp cât oameni din Galați lucrează la societăți comerciale din Brăila și invers, cred că e o falsă impresie asta cu orgoliile”, completează președintele Consiliului Județean Galați, Costel Fotea.

Proiectul legislativ privind această reformă se află în faza de analiză și consultare.

reporter: Dana Costache

operator: Marian Munteanu

Editor : Izabela Zaharia