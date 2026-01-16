Imagini de groază din Spitalul Slatina. Mama unui copil internat în secția de Pediatrie a surprins gândaci în salon. Femeia spune că de teamă, nu a dormit patru nopți. În urmă cu trei luni, au fost găsiți gândaci și în secția de Urologie a spitalului.

Imaginile au fost filmate chiar de o mamă a unui copil internat în secția de Pediatrie și au fost făcute publice recent. Femeia le-a postat pe rețelele sociale pentru a arăta în ce condiții sunt internați copiii.

Aceste imagini au ajuns și la conducerea spitalului, care a demarat imediat verificări. Reprezentanții unității medicale susțin că s-au efectuat mai multe dezinsecții în secția de pediatrie și spun că nu înțeleg cum s-a ajuns în această situație.

De altfel, probleme similare au fost raportate și în secția de Urologie, în luna noiembrie, când au apărut imagini cu gândaci care se plimbau prin băi și saloanele pacienților. Atunci a fost deschisă o anchetă și de către Direcția de Sănătate Publică (DSP).

Au fost aplicate mai multe amenzi, iar astăzi s-a decis efectuarea unui control în secția de Pediatrie. La finalul verificărilor vor fi dispuse măsurile necesare.

