Garda de Mediu: 58 de verificări, amenzi de 1,76 milioane de lei şi o sesizare penală în doar 48 de ore de control pe litoral

Garda Naţională de Mediu derulează o acţiune tematică de control pe litoral pentru verificarea respectării legislaţiei de mediu şi, în numai 48 de ore, a aplicat amenzi de 1,76 milioane de lei şi a dispus 13 suspendări de activitate.

„GNM: 58 de controale, amenzi de 1,76 milioane de lei şi o sesizare penală în doar 48 de ore de control pe litoral. GNM a mobilizat 12 echipe de comisari pe litoralul românesc pentru acţiunea tematică anuală de verificare a respectării legislaţiei de mediu, chiar în vârful sezonului estival. În numai 48 de ore, am dispus 13 suspendări de activitate, iar amenzile se apropie deja de 2 milioane de lei. Am descoperit inclusiv o deversare de ape menajere uzate în apele de suprafaţă, pentru care am înaintat deja o sesizare penală Parchetului”, se menţionează într-un comunicat postat pe pagina de Facebook a GNM.

Potrivit sursei citate, acţiunile de control continuă până pe 9 august.

„Sunt deja 4 ani de când echipele noastre intervin coordonat şi tematic pe litoral. Este important, pentru că putem evalua cifrele într-o dinamică mai clară. Sunt zone de pe litoral care înregistrează progrese, dar, deşi ne aflăm în a doua zi de control, am fost nevoiţi să recurgem chiar la suspendări de activitate, mai ales pentru cei care funcţionau fără autorizaţie de mediu. Deşi scopul nostru nu este să aplicăm amenzi sau să închidem activităţi economice, respectarea legislaţiei de mediu, mai ales acolo unde poate duce la probleme de sănătate publică, este non-negociabilă. Acţionăm ferm şi fără ezitare”, a declarat Marius Niţă, comisar general adjunct al Gărzii Naţionale de Mediu şi coordonatorul acţiunii, citat în comunicat.

Creştere a sesizărilor directe primite de la cetăţenii care se află pe litoral

GNM a identificat în acest an o creştere a sesizărilor directe primite de la cetăţenii care se află pe litoral, faţă de aceeaşi perioadă a anilor trecuţi.

„Echipele de control au tratat aceste sesizări cu prioritate, în faţa planului strategic stabilit anterior, care cuprinde atât agenţi economici, cât şi autorităţi publice”, se subliniază în comunicat.

GNM a încheiat 58 de acte de control şi a aplicat 63 de sancţiuni, din care 57 de amenzi şi şase avertismente. Printre cele mai frecvente probleme descoperite în teren se numără funcţionarea fără autorizaţie de mediu, depozitarea necontrolată a deşeurilor, transportarea acestora fără documentele necesare sau pe baza unor formulare completate incorect, precum şi lipsa evidenţelor privind gestionarea deşeurilor.

„Suntem conştienţi că activităţile turistice, mai ales în perioada de vârf a sezonului estival, pun presiune pe mediu. Tocmai din acest motiv, continuăm acţiunea de control cu mesajul clar că un mediu curat înseamnă un litoral sănătos, ceea ce poate creşte încrederea publică în serviciile publice din această zonă”, transmit reprezentanţii GNM.

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Editor : Liviu Cojan