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Garda de Mediu a suspendat activitatea unui institut de cercetare din Bucureşti și a dat amenzi în valoare de 110.000 de lei

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Foto: Garda de Mediu
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Garda Naţională de Mediu - Comisariatul Bucureşti a suspendat activitatea unui institut de cercetare în domeniul ştiinţelor naturale şi ingineriei din Bucureşti după ce, într-o clădire aflată în conservare, au fost găsite ambalaje de substanţe chimice şi deşeuri periculoase. Totodată, au fost date amenzi în valoare de 110.000 de lei şi s-a dispus interzicerea desfăşurării activităţii până la obţinerea autorizaţiei de mediu.

Potrivit reprezentanţilor Gărzii Naţionale de Mediu, controlul a fost declanşat, după o sesizare transmisă de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Dealul Spirii” Bucureşti-Ilfov, la sediul unui institut de cercetare-dezvoltare în domeniul ştiinţelor naturale şi ingineriei din Capitală, potrivit News.ro.

„În timpul verificărilor efectuate în corpul ABC (clădire în administrarea institutului de cercetare, aflată în conservare din anul 2000) comisarii GNM, împreună cu reprezentanţii structurilor specializate ale Poliţiei Române (Serviciului Arme şi Muniţii – Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, respectiv IGPR – SIAS CBRNe), au identificat ambalaje ale unor substanţe chimice periculoase (toriu, acid percloric, acid picric şi mercur), precum şi reactivi de laborator şi substanţe chimice expirate, care reprezintă deşeuri periculoase. Ca urmare a celor constatate, reprezentanţii structurilor specializate au sigilat şi au securizat corpul de clădire, accesul fiind permis exclusiv personalului autorizat al structurilor competente”, au arătat aceştia.

În timpul controlului, au fost constatate încălcări majore ale legislaţiei de mediu: desfăşurarea activităţii de cercetare-dezvoltare în domeniul ştiinţelor naturale şi ingineriei (cod CAEN 7210) fără deţinerea autorizaţiei de mediu, nerespectarea obligaţiei de evidenţă strictă a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, inclusiv a celor expirate şi a ambalajelor acestora.

Pentru aceste abateri, comisarii GNM au aplicat două amenzi contravenţionale, în valoare totală de 110.000 de lei, fiind dispusă suspendarea activităţii institutului de cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie, până la obţinerea autorizaţiei de mediu.

De asemenea, au fost impuse măsuri obligatorii de conformare, care vizează interzicerea desfăşurării activităţii până la obţinerea autorizaţiei de mediu, ţinerea evidenţei stricte a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, încheierea unui contract cu un operator autorizat pentru neutralizarea şi eliminarea controlată a substanţelor chimice expirate şi a deşeurilor periculoase identificate în clădirea ABC, eliminarea în condiţii de siguranţă a acestor deşeuri, după finalizarea procedurilor aflate în desfăşurare de către structurile competente.

Totodată, a fost deschis un dosar penal pentru „neluare a măsurilor de eliminare totală a substanţelor şi preparatelor periculoase devenite deşeuri”, faptă prevăzută de art. 98 pct. 5 lit. b din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului.

Editor : M.B.

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