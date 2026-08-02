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Garda de Mediu: Fotografiile publicate în online nu sunt suficiente. Ce trebuie să faceți pentru o sesizare corectă şi validă

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masina a garzii de mediu
Pentru ca autoritățile să poată acționa, sesizările privind problemele de mediu trebuie făcute oficial, nu doar postate online. Foto: Captură video Digi24
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Oficialii Gărzii de Mediu avertizează, duminică, asupra faptului că, deşi fotografiile publicate în mediul online pot genera reacţii puternice în comunitate, nu ţin loc de sesizări pentru încălcarea legislaţiei de mediu. „Nu ne oferă toate pârghiile legale pentru a interveni eficient”, au transmis reprezentanţii instituţiei.

„Facebook nu este instrumentul legal pentru sesizarea încălcărilor de mediu! O fotografie publicată pe reţelele de socializare cu textul «Asta-i România!» poate genera reacţii în comunitate, dar nu ne oferă toate pârghiile legale pentru a interveni eficient”, avertizează, duminică, Garda de Mediu.

Oficialii instituţiei precizează că apreciază spiritul civic şi monitorizează intens spaţiul online.

„Totuşi, pentru a declanşa un control oficial, pentru a aplica sancţiuni şi pentru ca măsurile noastre să reziste în instanţă, avem nevoie de fapte, nu doar de postări. Pentru a opri poluatorii, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră prin sesizări oficiale, realizate conform legii (O.G. nr. 27/2002)”, avertizează oficialii instituţiei citate.

Aceştia explică şi cum se face o sesizare corectă şi validă:

Canale oficiale: Folosiţi formularul online de pe site-ul www.gnm.ro sau trimiteţi un e-mail direct către Comisariatul Judeţean pe raza căruia s-a produs fapta, în cazul nostru: cjalba@gnm.ro

„Dacă timpul vă permite vă puteţi deplasa la sediul nostru din Alba Iulia din strada Lalelelor nr. 7B unde veţi fi ascultat cu siguranţă de unul dintre colegii noştri, sau puteţi lăsa o petiţie scrisă”, precizează Garda de Mediu.

Date de identificare obligatorii: Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute numele, prenumele şi adresa completă a reclamantului se clasează, potrivit legii.

„Datele dumneavoastră de contact rămân strict confidenţiale în raport cu cei controlaţi! Elemente esenţiale în text: Specificaţi locaţia exactă (coordonate GPS sau repere clare), descrierea faptei (arderi, abandonare deşeuri, deversări) şi intervalul orar”, explică instituţia citată.

Dovezi concrete: Anexaţi fotografii clare, clipuri video, numere de înmatriculare auto sau numele firmelor implicate.

„Transformă reacţia de pe Facebook într-o acţiune legală! Protejarea mediului nu se face cu un simplu «Share». Atunci când constataţi o încălcare a legii, asiguraţi-vă că ne transmiteţi toate datele necesare pentru a putea acţiona rapid şi eficient”, a mai transmis Garda de Mediu.

Editor : Liviu Cojan

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