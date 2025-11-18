Live TV

Garda de Mediu: Pericol de accident major în Satu Mare. Mii de tone de azotat de amoniu de calciu depozitate necorespunzător

Data publicării:
halmeu
Foto: Facebook/ Garda Națională de Mediu

Garda Naţională de Mediu avertizează asupra unui „pericol de accident major” în Satu Mare, unde au fost depistate mii de tone de azotat de amoniu de calciu depozitate necorespunzător. Au fost sesizaţi pompierii şi s-au aplicat mai multe sancţiuni. Comisarul General al Gărzii Naţionale de Mediu, Andrei Corlan, anunţă că se vor face controale în toată ţara.

„Pericol de accident major în Satu Mare din cauza unor substanţe periculoase depozitate necorespunzător! Am amendat operatorii şi am sesizat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. Depozitarea în condiţii necorespunzătoare a azotatului de amoniu de calciu, mai ales în proximitatea unor substanţe inflamabile cum ar fi carburanţi sau uleiuri este «reţeta» unei situaţii limită care poate degenera rapid într-o tragedie de proporţii”, a anunțat Garda Naţională de Mediu pe pagina sa de Facebook.

Comisarii au dispus 12 măsuri de conformare pentru doi operatori din Satu Mare pentru că nu respectă Autorizaţiile de Mediu.

Amenzile se ridică la 200.000, iar comisarii au sesizat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă pentru a preveni orice accident major în zonă, potrivit News.ro.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Ce au descoperit comisarii noştri la Satu Mare este un exemplu alarmant. Nu te poţi juca cu substanţele periculoase cum este Azotatul de amoniu. Anunţ public că iniţiem controale în toată ţara la depozitele de carburanţi. Vom verifica cu atenţie felul în care operatorii depozitează şi manipulează substanţele periculoase şi ne asigurăm că respectă avizele şi legislaţia de mediu”, a declarat Andrei Corlan, Comisarul General al Gărzii Naţionale de Mediu.

Potrivit datelor transmsie de Garda de Mediu, este vorba despre mii de tone de azotat de amoniu care au intrat într-un mediu de depozitare necorespunzător.

„Trebuie să înţelegem că normele arată clar că o substanţă atât de periculoasă trebuie izolată total de orice fel de contaminare, dar şi ferită de soare. Toate aceste reguli au un singur scop, evitarea unei explozii de proporţie, care poate provoca o reală tragedie”, se mai arată în postare.

Comisarii GNM au aplicat sancţiuni şi au propus suspendarea avizelor de mediu pentru cele două companii care fac parte din acelaşi grup.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
bani-lei
1
Cum vrea Guvernul să limiteze cumulul pensie-salariu la stat: angajații vor primi 15% din...
WhatsApp Image 2025-11-17 at 10.55.05
2
Cine a pus la punct infrastructura IT din spatele lui Călin Georgescu? Indiciile care duc...
vladimir-putin-pahar-sampanie-scaled
3
SUA nu mai sunt inamicul public nr. 1 al Kremlinului. „E principalul instigator la...
volodimir zelenski-emmanuel macron - 17 noiembrie 2025
4
Volodimir Zelenski și Emmanuel Macron, acord istoric pentru achiziționarea de avioane...
Jandarmi bun
5
Reorganizare radicală a Jandarmeriei Române. Peste 3.000 de agenți vor fi scoși în stradă
Decizie finală: judecătoarea care ”s-a jurat pe copiii ei” și-a aflat pedeapsa! Colegii săi n-au iertat-o
Digi Sport
Decizie finală: judecătoarea care ”s-a jurat pe copiii ei” și-a aflat pedeapsa! Colegii săi n-au iertat-o
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Ludovic Orban.
Ludovic Orban spune că a fost dat afară de Nicușor Dan pentru „un...
ID310044_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Tensiuni în Coaliție privind tăierea cu 10% a salariilor din...
donald tusk sustine un discurs
Doi ucraineni aflați în serviciul FSB ar fi în spatele sabotării căii...
Ninsoare în București,
Urmează cea mai rece zi din această săptămână, temperaturile scad...
Ultimele știri
Prima reacţie a Cameliei Voinea, după acuzaţiile că şi-ar fi abuzat verbal fiica. Sabrina Voinea îi ia apărarea
Italia ia în calcul înființarea unei unități de 5.000 de persoane care să combată războiul hibrid
Cartierele locuite de romi, declarate „zone cu risc ridicat” într-o țară din Europa. Poliția va putea face percheziții fără mandat
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
autocar indieni
Zeci de pelerini indieni au murit după ce autocarul cu care se îndreptau spre Medina a luat foc
primaria capitalei
Garda Naţională de Mediu: Primăria Capitalei nu respectă măsurile de protecţie şi calitate a mediului. Amendă de 100.000 de lei
Alexei Dolgikh
Un milionar rus a ars de viu în Lamborghini-ul său pe străzile Moscovei. El ar fi primit 586 de amenzi în ultima vreme, multe de viteză
accident
Detalii șocante din accidentul grav din Dolj, în care doi oameni au murit. Ce s-a găsit pe telefonul unuia dintre șoferi
masina pe strada lovita dupa accident
Accident grav în Dolj: două mașini s-au ciocnit violent, după ce un tânăr a intrat pe contrasens. Doi morţi şi un rănit
Partenerii noștri
Pe Roz
Mihaela Rădulescu, din nou în prim-plan, la 4 luni de la moartea lui Felix. Demnă și puternică, a strălucit...
Cancan
A murit și bărbatul internat la ATI Istanbul. Alți 2 turiști au ajuns la spital. Ce s-a descoperit la ancheta...
Fanatik.ro
Radu Mazăre, împărat în Madagascar. Are 60 de angajați și a renovat o școală: ”Vin la noi când li se...
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
Scandal în vestiarul naționalei României înaintea barajului de calificare la Mondiale: „Oficialii FRF au luat...
Adevărul
Prezentările de dispozitive medicale, noua capcană pentru vârstnici. Cum s-a trezit o femeie de 70 de ani cu...
Playtech
Maşinile care se vor impozita triplu. Se aplică regula 'poluatorul plăteşte' din 2026
Digi FM
Două femei s-au luat la bătaie la Târgul de Crăciun din Craiova. Imaginile sunt virale: „Doar e la...
Olanda armată
Olanda se pregătește de un posibil război: „Oamenii ştiu dinainte ce să facă în primele 72 de ore. Se simt...
Pro FM
Keith Urban, declarații după despărțirea de Nicole Kidman. Ce mărturisiri a făcut după ce a recunocut că se...
Film Now
Cei mai bogați actori din universul Marvel. Starul care conduce detașat clasamentul
Adevarul
România în fața unor crize profunde: „Am luat un medicament de răceală, deși pacientul are cancer avansat”
Newsweek
Guvernul, anunț despre pensiile militare. Crește vârsta de pensionare, pensia - înghețată. Probleme la salarii
Digi FM
Când se deschide Târgul de Crăciun București în 2025. Cel mai mare va fi în Piata Constituției
Digi World
Dieta Portfolio, regimul care face furori la nivel mondial. Ce este și de ce unele studii spun că reduce...
Digi Animal World
Momentul când un urs apare pe un patinoar, deschis recent pentru localnici: „A vrut să-l încerce pentru noi”...
Film Now
Femeile superbe cu care s-a iubit Leonardo DiCaprio. De ce a fost acuzat că are o "obsesie" pentru iubite cu...
UTV
Ilona Brezoianu a născut. Actrița și soțul ei, Andrei, au un băiețel perfect sănătos